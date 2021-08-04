Covid: mais de 4 mil estão com a 2ª dose atrasada em Cachoeiro

Vacinação de idosos em Cachoeiro Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Márcia Leal

Mais de 4 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . A informação é da Secretaria de Saúde do município (Semus), que ressaltou: idosos - incluindo maiores de 80 anos - e trabalhadores de estabelecimentos de saúde são a maioria.

A orientação da Semus é que essas pessoas procurem as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) para completarem o esquema vacinal. No total são 4.100 pessoas.

NÃO PRECISA AGENDAR 2ª DOSE

“Diferente de outras cidades, em Cachoeiro, com exceção de algumas categorias profissionais, não é necessário fazer agendamento para receber a dose dois. Basta comparecer a uma UBS ou à Policlínica para ser imunizado. É muito mais simples”, disse o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Entre as doses atrasadas, estão as vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. “Todos os imunizantes que estamos aplicando são seguros e têm eficácia imunológica cientificamente comprovada. Quem acha que apenas a primeira dose é suficiente, está enganado: a segunda é crucial para que se alcance a máxima proteção possível”, reforçou o secretário.

A Semus informou que tem adotado estratégias como mutirões de vacinação e busca ativa feita por agentes comunitários de saúde e, que, em agosto, o prazo para receber a segunda dose vence para outros públicos no município.

As pessoas com comorbidades devem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou a Policlínica Municipal na data marcada no cartão de vacina. Outras pessoas que estiverem com a segunda dose da Astrazeneca em atraso também devem procurar esses locais.

Já as gestantes e puérperas precisam ir à Policlínica Municipal ou às UBS dos bairros Aquidaban e Jardim Itapemirim, para receberem a segunda dose – as que tomaram a D1 de Astrazeneca receberão Pfizer.

No caso dos profissionais da educação, a segunda dose será feita por meio de agendamento realizado pelas escolas, seguindo a data no cartão de vacina e o local será indicado a partir desse agendamento.

Para as pessoas com mais de 35 anos que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac e já estiverem o prazo para a segunda dose vencer, a orientação é se dirigir apenas à Policlínica Municipal na data estabelecida.

Para a receber a segunda dose, basta levar um documento de identidade com foto e o cartão de vacinas ao local de vacinação.

AGENDAMENTO PARA 30 A 39 ANOS

A prefeitura informou na manhã desta quarta-feira (04), 1.158 vagas no agendamento on-line de vacina contra a Covid-19 para pessoas de 30 a 39 anos em Cachoeiro. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) abriu um novo agendamento às 12h desta terça, disponibilizando 4 mil vagas, em 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS), para se vacinar quarta (4) e quinta-feira (5).

O site para fazer a marcação é o agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br . Após um breve cadastro, o usuário escolhe o local e o dia para se vacinar, dentre os disponíveis – o horário aparecerá automaticamente. O agendamento pode ser feito em qualquer unidade e não apenas naquela mais próxima da residência. No dia da vacinação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou o CPF.