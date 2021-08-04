Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vacinação

Covid: mais de 4 mil estão com a 2ª dose atrasada em Cachoeiro

De acordo com a Secretaria de Saúde de Cachoeiro, ainda há idosos com mais de 80 anos que não receberam a segunda dose. Veja onde se vacinar

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 09:50

Publicado em 

04 ago 2021 às 09:50
Paralelamente, o município aplica a primeira dose da vacina em pessoas de 80 a 84 anos
Vacinação de idosos em Cachoeiro Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Márcia Leal
Mais de 4 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A informação é da Secretaria de Saúde do município (Semus), que ressaltou: idosos - incluindo maiores de 80 anos - e trabalhadores de estabelecimentos de saúde são a maioria.
A orientação da Semus é que essas pessoas procurem as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) para completarem o esquema vacinal. No total são 4.100 pessoas.

NÃO PRECISA AGENDAR 2ª DOSE

“Diferente de outras cidades, em Cachoeiro, com exceção de algumas categorias profissionais, não é necessário fazer agendamento para receber a dose dois. Basta comparecer a uma UBS ou à Policlínica para ser imunizado. É muito mais simples”, disse o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.
Entre as doses atrasadas, estão as vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. “Todos os imunizantes que estamos aplicando são seguros e têm eficácia imunológica cientificamente comprovada. Quem acha que apenas a primeira dose é suficiente, está enganado: a segunda é crucial para que se alcance a máxima proteção possível”, reforçou o secretário.
A Semus informou que tem adotado estratégias como mutirões de vacinação e busca ativa feita por agentes comunitários de saúde e, que, em agosto, o prazo para receber a segunda dose vence para outros públicos no município.
As pessoas com comorbidades devem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou a Policlínica Municipal na data marcada no cartão de vacina. Outras pessoas que estiverem com a segunda dose da Astrazeneca em atraso também devem procurar esses locais.
Já as gestantes e puérperas precisam ir à Policlínica Municipal ou às UBS dos bairros Aquidaban e Jardim Itapemirim, para receberem a segunda dose – as que tomaram a D1 de Astrazeneca receberão Pfizer.
No caso dos profissionais da educação, a segunda dose será feita por meio de agendamento realizado pelas escolas, seguindo a data no cartão de vacina e o local será indicado a partir desse agendamento.
Para as pessoas com mais de 35 anos que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac e já estiverem o prazo para a segunda dose vencer, a orientação é se dirigir apenas à Policlínica Municipal na data estabelecida.
Para a receber a segunda dose, basta levar um documento de identidade com foto e o cartão de vacinas ao local de vacinação.

AGENDAMENTO PARA 30 A 39 ANOS

A prefeitura informou na manhã desta quarta-feira (04), 1.158 vagas no agendamento on-line de vacina contra a Covid-19 para pessoas de 30 a 39 anos em Cachoeiro. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) abriu um novo agendamento às 12h desta terça, disponibilizando 4 mil vagas, em 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS), para se vacinar quarta (4) e quinta-feira (5).
O site para fazer a marcação é o agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br. Após um breve cadastro, o usuário escolhe o local e o dia para se vacinar, dentre os disponíveis – o horário aparecerá automaticamente. O agendamento pode ser feito em qualquer unidade e não apenas naquela mais próxima da residência. No dia da vacinação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou o CPF.
Para os moradores do interior, não é necessário agendamento. As pessoas que fazem parte dessa faixa etária devem procurar a UBS do distrito para receber as instruções sobre a imunização.

Veja Também

ES não vai antecipar vacinação para a 2ª dose da Pfizer

Covid-19: mais de 60 mil ainda não tomaram segunda dose de vacina no ES

Colatina começa a vacinar a partir de 23 anos contra a Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista é baleado durante entrega em Vitória
Jean e Welinton foram identificadas como as vítimas desse acidente
Dois jovens morrem após acidente em São Gabriel da Palha
Acidente entre dois carros deixa feridos em Anchieta
Acidente entre dois carros deixa dois feridos em Anchieta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados