ES não vai antecipar vacinação para a 2ª dose da Pfizer

"Não há redução no período de vacinação entre uma dose e outra, o que orientamos é uma organização da aplicação", pontua Reblin, acrescentando que, do ponto de vista logístico, seria difícil para os municípios aplicarem toda a D2 somente no 84º dia de intervalo para a D1 e, por essa razão, a recomendação é que a imunização aconteça ao longo da semana. Um documento de orientação foi enviado aos gestores municipais.