"Antecipação da 2ª dose da Pfizer pode comprometer cobertura", diz Nésio

A vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech Crédito: Carlos Alberto Silva

"Nós consideramos que, havendo ampla disponibilidade da Pfizer no nosso país, a estratégia deveria ser ampliar a primeira dose. A antecipação muito radical da D1 e da D2, que comprometa o início da cobertura de toda a população, incluindo as crianças e os adolescentes, pode não ser adequada. Precisamos garantir que, havendo disponibilidade, os adolescentes sem comorbidades sejam alcançados ainda neste ano pelo Programa Nacional de Imunização", defendeu Nésio.

"Nós consideramos que qualquer redução do prazo de aplicação das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca pode ser adotada no contexto de ampla disponibilidade de doses que não comprometa o início da cobertura vacinal da população. O início da cobertura se dá com a aplicação da primeira dose dos diversos imunizantes. Entendemos que a vacina da Pfizer é extremamente segura e eficaz, já autorizada para uso em adolescentes, e que a estratégia nacional deve prever, o mais rápido possível, alcançar adolescentes sem comorbidades e deficiências, visto que esses já estão sendo alcançados pelo Programa Estadual de Imunização" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde

Para o secretário, a cobertura ampla da vacinação na população mais jovem será fundamental para controlar a situação de diversas variantes e impedir que tenham comportamento de adaptação para um predomínio maior de infecção das populações pediátricas. "Então entendemos que a antecipação radical para 21 dias, em vez de 3 meses, compromete um início mais amplo da cobertura vacinal", acrescentou.

Segundo o secretário, para controlar a pandemia é necessário, essencialmente, o avanço da vacinação. "A população quando é alcançada por um imunizante eficaz, seguro, ela não precisa decidir o contexto em que vai viver, independentemente da própria vontade ela estará alcançada por um grau de imunidade. Ela permite de forma mais robusta que as atividades sejam retomadas e que a gente viva em outro momento da pandemia. No entanto, a gente precisa pensar na cobertura da vacinação, iniciando o esquema da D1 na população e concluindo o esquema da D2 no melhor prazo possível quando houver ampla disponibilidade de vacinas", finalizou.

"TEMOS SEGURANÇA NAS ENTREGAS", DIZ QUEIROGA

O tempo é o previsto na bula da vacina da Pfizer, mas o Ministério da Saúde decidiu, no passado, ampliá-lo para três meses para conseguir imunizar mais rápido um maior número de pessoas com a primeira dose.

"Naquele momento, não tínhamos certeza da quantidade de doses de Pfizer que receberíamos neste ano e optamos por ampliar o número de vacinados com a primeira dose. Mas agora temos segurança nas entregas e dependemos apenas da finalização do estudo da logística de distribuição interna dos imunizantes para bater o martelo sobre a redução do intervalo da Pfizer para 21 dias", afirma o ministro. "As simulações de logística já estão sendo finalizadas", seguiu.

Ou seja, mesmo mantido o cronograma de entregas da Pfizer, sem antecipação, será possível a redução, desde que confirmada a capacidade logística da distribuição das ampolas.

"As coisas estão evoluindo nesse sentido [de redução do intervalo]", reforçou o ministro. "Em breve teremos a definição".