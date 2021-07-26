Covid-19: Grande Vitória tem mais de 8 mil vagas para agendar vacina

Vacina contra covid-19. Crédito: Ricardo Medeiros



Municípios da Grande Vitória vão abrir novos agendamentos para a vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (26). São mais de oito mil vagas para imunização de vários públicos.

Na Serra, a abertura do agendamento está prevista para às 18h através do link http://gti.serra.es.gov.br/saude/

Serão disponibilizadas 3.890 vagas para pessoas com idades acima de 33 anos sem comorbidades; gestantes; puérperas; profissionais da Educação; da Segurança e do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

A Prefeitura informou ainda que cerca de 52,55% da população do município acima de 18 anos tomou a primeira ou a dose única da vacina contra a covid-19.

CARIACICA

Em Cariacica, a abertura do agendamento está previsto para às 14h. Serão disponibilizadas 3.000 vagas para atender os seguintes públicos: segunda dose de Astrazeneca para forças de segurança e salvamento e para quem tomou a primeira dose há 70 dias.



O agendamento deverá ser feito exclusivamente pela plataforma Vacina e Confia, sistema do governo do Estado, por meio do site www.vacinaeconfia.es.gov.br

GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari abre, às 16h30, 2.000 vagas de agendamento para qualquer idade e público que precisa receber a segunda dose da Astrazeneca. Serão atendidas as pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias ou mais.

A vacinação acontecerá na quarta-feira (28), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Não haverá Drive Thru.

O agendamento deverá ser feito no site da Prefeitura de Guarapari , no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.