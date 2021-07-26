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Nesta segunda-feira (26)

Covid-19: Grande Vitória tem mais de 8 mil vagas para agendar vacina

Na Serra,  pessoas com idades acima de 33 anos sem comorbidades vão poder agendar. Confira detalhes de todas as vagas

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 12:27

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

26 jul 2021 às 12:27
Cariacica realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Estádio Kleber Andrade
Vacina contra covid-19. Crédito: Ricardo Medeiros
Municípios da Grande Vitória vão abrir novos agendamentos para a vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (26). São mais de oito mil vagas para imunização de vários públicos.
Na Serra, a abertura do agendamento está prevista para às 18h através do link http://gti.serra.es.gov.br/saude/.
Serão disponibilizadas 3.890 vagas para pessoas com idades acima de 33 anos sem comorbidades; gestantes; puérperas; profissionais da Educação; da Segurança e do Sistema Único de Assistência Social (Suas). 
A Prefeitura informou ainda que cerca de 52,55% da população do município acima de 18 anos tomou a primeira ou a dose única da vacina contra a covid-19.

CARIACICA 

Em Cariacica, a abertura do agendamento está previsto para às 14h. Serão disponibilizadas 3.000 vagas para atender os seguintes públicos: segunda dose de Astrazeneca para forças de segurança e salvamento e para quem tomou a primeira dose há 70 dias.
O agendamento deverá ser feito exclusivamente pela plataforma Vacina e Confia, sistema do governo do Estado, por meio do site www.vacinaeconfia.es.gov.br.

GUARAPARI 

A Prefeitura de Guarapari abre, às 16h30, 2.000 vagas de agendamento para qualquer idade e público que precisa receber a segunda dose da Astrazeneca. Serão atendidas as pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias ou mais.
A vacinação acontecerá na quarta-feira (28), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Não haverá Drive Thru. 
O agendamento deverá ser feito no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.
É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento oficial com foto.

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