Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

ES registra menor média de mortes por Covid desde outubro de 2020

O Estado tem apresentado melhoria gradativa nos indicadores da doença; estimativa é encerrar o mês de julho com redução de 42% no número de óbitos

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 15:47

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

23 jul 2021 às 15:47
Média móvel de óbitos no ES está no menor patamar desde outubro de 2020
Média móvel de óbitos no ES está no menor patamar desde outubro de 2020 Crédito: Painel Covid-19/Divulgação
Espírito Santo registrou a menor média móvel de mortes provocadas pela Covid-19, referente aos últimos 14 dias, desde outubro de 2020. O indicador chegou a 9,43, uma queda de quase 38% em comparação ao período anterior, cuja média foi de 15,14. 
Em outubro registrou-se a cava entre as duas ondas de transmissão da Covid-19 no Espírito Santo. Na semana epidemiológica do dia 23 daquele mês, a média móvel ficou em 8,6. 
O momento mais crítico da pandemia no Estado foi entre março e abril de 2021, com patamares sempre elevados de mortes, e pico de 75,4 óbitos na média móvel da semana de 19 de abril. Nesse dia exatamente, 89 pessoas morreram em decorrência da infecção pelo Sars-Cov-2 (coronavírus). 

Veja Também

Vacina contra a Covid-19 pode se tornar anual? Especialistas opinam

Pablo Lira, diretor de integração do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), estima que julho vai terminar com uma queda de 42% no número de óbitos em um comparativo com junho, consolidando três meses seguidos de redução. O Estado tem hoje 38 municípios que não registram, há pelo menos duas semanas, mortes por Covid-19
Ele aponta ainda que o Espírito Santo alcançou 17 semanas seguidas de queda no número de casos confirmados e 15 na quantidade de mortes por Covid-19, como consequência das medidas mais restritivas da quarentena implementada a partir de março e da expansão da oferta de leitos, superior a 500% entre abril de 2020 e de 2021, que impediu o colapso no sistema de saúde e, consequentemente, a piora nos indicadores de óbitos. A taxa de ocupação de leitos hoje no Estado encontra-se em 54%, indicador que, segundo a Fiocruz, representa um alerta baixo. 
Pablo Lira ressalta ainda a cobertura vacinal do Espírito Santo, que tem 62% da população adulta com pelo menos a primeira dose (D1). No ranking nacional, o Estado apresenta-se em quarto lugar. 
O diretor do IJSN destaca ainda outro dado importante: o Espírito Santo aparece com a menor incidência de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) do país, na semana de 4 a 17 de julho, também conforme dados da Fiocruz. Com 3 ocorrências a cada 100 mil habitantes, o Estado foi classificado no nível epidêmico, o segundo mais baixo numa escala de cinco categorias. 

TAXA DE TRANSMISSÃO

Em um cenário de boas notícias, o crescimento da taxa de transmissão da Covid-19 não chega a atrapalhar. Os indicadores de Estado, Grande Vitória e interior ficaram todos acima de 1, quando o ideal é permanecer abaixo, na semana epidemiológica de 2 julho. Contudo, Pablo Lira observa que, com a redução de casos e mortes registrada agora, as taxas voltarão a cair.
"Essas taxas tendem a apresentar redução abaixo de 1 na semana epidemiológica de 9 de julho, conforme os dados de casos confirmados e de óbitos", reforça.

LEIA MAIS 

Brincadeira de criança com isqueiro pode ter provocado incêndio no ES

Falha em locomotiva atrasa viagem de passageiros de trem em Cariacica

Atobá-grande: ave que se reproduz em Abrolhos é resgatada em Vila Velha

Moradores criticam poucas vagas para vacinação de rotina em posto da Serra

Como vai funcionar o revezamento de alunos nos municípios do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Coronavírus no ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados