Como vai funcionar o revezamento de alunos nos municípios do ES

Alunos continuarão fazendo uso de máscara em sala de aula Crédito: Freepik

Dessa data em diante, a presença nas instituições de ensino estaduais será obrigatória. No modelo atual, a ida é opcional e as atividades em sala acontecem em semanas alternadas. O comunicado foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB)

VITÓRIA

Vitória também fará o revezamento diário . Na próxima segunda, um grupo de alunos estará nas salas às segundas, quartas e sextas-feiras e o outro grupo, às terças e quintas. Na semana seguinte, haverá a inversão. Foram criados dois grupos: azul e laranja.

ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL





Semana 26 a 30 de julho

Segunda, quarta e sexta-feira: grupo azul na escola

Terça e quinta-feira: grupo laranja na escola

Como as aulas vão funcionar em julho Crédito: Divulgação/PMV

Semana 2 a 6 de agosto





Segunda, quarta e sexta-feira: grupo laranja na escola

Terça e quinta-feira: grupo azul na escola

Como as aulas vão funcionar em agosto Crédito: Divulgação/PMV

CARIACICA

Em Cariacica , o aluno irá à escola da rede municipal por dois dias seguidos a partir do dia 2 de agosto. No modelo atual, a alternância acontece de forma semanal. Os estudantes da educação infantil e do ensino fundamental serão divididos em dois grupos

O secretário de Educação, José Roberto Martins, explicou que as segundas-feiras serão consideradas letivas, mas não terão atividades presenciais. O dia serão destinado para o conteúdo ministrado nas plataformas, como os canais de TV.

Sendo assim, na terça e quarta-feira, os grupos 1 e 2 terão atividades na sala de aula. Nos dias seguintes, às quintas e sextas, quem deve ir à escola são os estudantes que integram os grupos 3 e 4. Na semana seguinte, ocorre a inversão dos grupos.

"O importante é que em cada semana nós tenhamos os alunos. A ideia é que todos os alunos tenham os mesmos componentes curriculares. Na próxima segunda (26), vamos publicar uma portaria com o modelo completo de funcionamento", adianta.

Segundo José Roberto, a presença será obrigatória. Quem não puder comparecer de forma presencial, por questões de saúde, terá de apresentar um laudo médico na escola.

Revezamento será adotado em agosto em Cariacica Crédito: Freepik

SERRA

Por nota, a Serra informou que a partir do dia 2 de agosto será obrigatória a presença dos estudantes em sala de aula, no modelo híbrido, com revezamento semanal, como já é feito. O registro de presença e faltas passa a ser obrigatório, a partir da mesma data.

VILA VELHA

As aulas nas unidades municipais de ensino de Vila Velha estão no sistema híbrido (com aulas on-line e presenciais), seguindo escalonamento semanal de turmas e com 50% dos alunos em sala de aula. Ou seja, em uma semana o aluno vai presencialmente até a escola e na outra semana, a aula é em ambiente virtual, por meio da plataforma municipal “Escola Tá ON” e Google Classroom.

Por nota, a Secretaria de Educação do município informou que discute as diretrizes apresentadas pelo governo do Estado. "O planejamento está sendo feito com muita cautela para a garantir a saúde e segurança de alunos e profissionais", diz o documento.

Escolas: volta às aulas presenciais no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

VIANA

Em Viana , o retorno da educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental e da Educação de Jovens Adultos (EJA) foi em maio. "As aulas acontecem no formato presencial com dias alternados por escalonamento de grupos, para garantir a segurança", diz a nota enviada pela prefeitura. De acordo com o município, a frequência foi facultada apenas para casos extremos, principalmente por questões de saúde

FUNDÃO

O modelo empregado atualmente em Fundão é o estudo remoto. Na próxima segunda-feira (26), o estudo será presencial no modelo híbrido com escalonamento das crianças e estudantes em dias alternados, ou remoto, isso vai depender da adesão da família ao Termo de Manifestação de Interesse. O retorno presencial não é obrigatório.

GUARAPARI

Em Guarapari funciona o sistema híbrido de ensino-aprendizagem. De acordo com a prefeitura, são trabalhados os componentes curriculares de forma presencial durante uma semana e na outra, em que os alunos estão em casa, são disponibilizadas as atividades não presenciais". O sistema foi adotado em todas as turmas que retornaram ao ensino presencial.

SÃO MATEUS

Os alunos do ensino fundamental anos iniciais e finais da rede municipal voltaram às aulas presenciais, no sistema híbrido, na última segunda-feira (19) em São Mateus , no Norte do Estado. O retorno presencial não é obrigatório.

Os responsáveis devem procurar a unidade escolar onde o aluno está matriculado para assinar a autorização ou não do retorno. Quem optar pelo ensino remoto terá atividades impressas ou na plataforma adotada pelo município.

COLATINA

Em Colatina , Noroeste do Estado, as aulas funcionam no modelo híbrido, com revezamento semanal. Por ele, a frequência às aulas presenciais não é obrigatória e as famílias podem optar por aulas exclusivamente remotas.

Por nota, a Secretaria de Educação de Colatina informou que se prepara para as escolas aderirem ao modelo proposto pelo governo do Estado, de ensino presencial com revezamento diário e obrigatoriedade de presença para todos os estudantes.

"Em reunião com outros municípios e em acordo com a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo-Undime-ES, a Secretaria de Educação de Colatina estabeleceu que deve aderir à mudança em setembro", destaca o documento.

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