Como vai funcionar o revezamento de alunos nos municípios do ES

Quando definiu que as escolas da rede estadual vão funcionar no modelo de revezamento diário, e não mais semanal, a partir da próxima segunda-feira (26), o governo do Estado também orientou que as prefeituras aplicassem a medida na rede municipal.
Dessa data em diante, a presença nas instituições de ensino estaduais será obrigatória. No modelo atual, a ida é opcional e as atividades em sala acontecem em semanas alternadas. O comunicado foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB).
VITÓRIA
Vitória também fará o revezamento diário. Na próxima segunda, um grupo de alunos estará nas salas às segundas, quartas e sextas-feiras e o outro grupo, às terças e quintas. Na semana seguinte, haverá a inversão. Foram criados dois grupos: azul e laranja.
- ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL
- Semana 26 a 30 de julho
- Segunda, quarta e sexta-feira: grupo azul na escola
- Terça e quinta-feira: grupo laranja na escola
- Semana 2 a 6 de agosto
- Segunda, quarta e sexta-feira: grupo laranja na escola
- Terça e quinta-feira: grupo azul na escola
CARIACICA
Em Cariacica, o aluno irá à escola da rede municipal por dois dias seguidos a partir do dia 2 de agosto. No modelo atual, a alternância acontece de forma semanal. Os estudantes da educação infantil e do ensino fundamental serão divididos em dois grupos
O secretário de Educação, José Roberto Martins, explicou que as segundas-feiras serão consideradas letivas, mas não terão atividades presenciais. O dia serão destinado para o conteúdo ministrado nas plataformas, como os canais de TV.
Sendo assim, na terça e quarta-feira, os grupos 1 e 2 terão atividades na sala de aula. Nos dias seguintes, às quintas e sextas, quem deve ir à escola são os estudantes que integram os grupos 3 e 4. Na semana seguinte, ocorre a inversão dos grupos.
"O importante é que em cada semana nós tenhamos os alunos. A ideia é que todos os alunos tenham os mesmos componentes curriculares. Na próxima segunda (26), vamos publicar uma portaria com o modelo completo de funcionamento", adianta.
Segundo José Roberto, a presença será obrigatória. Quem não puder comparecer de forma presencial, por questões de saúde, terá de apresentar um laudo médico na escola.
SERRA
Por nota, a Serra informou que a partir do dia 2 de agosto será obrigatória a presença dos estudantes em sala de aula, no modelo híbrido, com revezamento semanal, como já é feito. O registro de presença e faltas passa a ser obrigatório, a partir da mesma data.
VILA VELHA
As aulas nas unidades municipais de ensino de Vila Velha estão no sistema híbrido (com aulas on-line e presenciais), seguindo escalonamento semanal de turmas e com 50% dos alunos em sala de aula. Ou seja, em uma semana o aluno vai presencialmente até a escola e na outra semana, a aula é em ambiente virtual, por meio da plataforma municipal “Escola Tá ON” e Google Classroom.
Por nota, a Secretaria de Educação do município informou que discute as diretrizes apresentadas pelo governo do Estado. "O planejamento está sendo feito com muita cautela para a garantir a saúde e segurança de alunos e profissionais", diz o documento.
VIANA
Em Viana, o retorno da educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental e da Educação de Jovens Adultos (EJA) foi em maio. "As aulas acontecem no formato presencial com dias alternados por escalonamento de grupos, para garantir a segurança", diz a nota enviada pela prefeitura. De acordo com o município, a frequência foi facultada apenas para casos extremos, principalmente por questões de saúde
FUNDÃO
O modelo empregado atualmente em Fundão é o estudo remoto. Na próxima segunda-feira (26), o estudo será presencial no modelo híbrido com escalonamento das crianças e estudantes em dias alternados, ou remoto, isso vai depender da adesão da família ao Termo de Manifestação de Interesse. O retorno presencial não é obrigatório.
GUARAPARI
Em Guarapari funciona o sistema híbrido de ensino-aprendizagem. De acordo com a prefeitura, são trabalhados os componentes curriculares de forma presencial durante uma semana e na outra, em que os alunos estão em casa, são disponibilizadas as atividades não presenciais". O sistema foi adotado em todas as turmas que retornaram ao ensino presencial.
SÃO MATEUS
Os alunos do ensino fundamental anos iniciais e finais da rede municipal voltaram às aulas presenciais, no sistema híbrido, na última segunda-feira (19) em São Mateus, no Norte do Estado. O retorno presencial não é obrigatório.
Os responsáveis devem procurar a unidade escolar onde o aluno está matriculado para assinar a autorização ou não do retorno. Quem optar pelo ensino remoto terá atividades impressas ou na plataforma adotada pelo município.
COLATINA
Em Colatina, Noroeste do Estado, as aulas funcionam no modelo híbrido, com revezamento semanal. Por ele, a frequência às aulas presenciais não é obrigatória e as famílias podem optar por aulas exclusivamente remotas.
Por nota, a Secretaria de Educação de Colatina informou que se prepara para as escolas aderirem ao modelo proposto pelo governo do Estado, de ensino presencial com revezamento diário e obrigatoriedade de presença para todos os estudantes.
"Em reunião com outros municípios e em acordo com a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo-Undime-ES, a Secretaria de Educação de Colatina estabeleceu que deve aderir à mudança em setembro", destaca o documento.
OUTRAS CIDADES
As prefeituras de Aracruz, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim também foram procuradas pela reportagem para explicarem o modelo adotado pelas escolas municipais, mas não deram retorno. Assim que entrarem em contato, esta matéria será atualizada.