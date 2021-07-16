Ensino presencial retorna no ES no dia 26 com alunos em dias alternados

A partir do dia 26, os estudantes da rede estadual vão frequentar a escola em dias alternados. Desta data em diante, a presença na instituição de ensino será obrigatória. No modelo atual, a ida é opcional e as atividades em sala acontecem em semanas alternadas.
As novas medidas foram anunciadas pelo governador Renato Casagrande durante um pronunciamento na noite desta sexta-feira (16). Na ocasião, ele também apresentou o 64º Mapa de Risco Covid-19. Na próxima semana, o Estado terá 72 municípios classificados em risco baixo e seis em risco moderado. Nenhuma cidade está em risco alto de contaminação.
"A partir do dia 26 deste mês, vamos continuar com alternância, mas vai ser dia sim e dia não. Não mais semana sim, semana não. A turma que for num dia, não vai no outro dia. Agora, vamos passar a exigir frequência. Já se torna obrigatória a presença do aluno em sala de aula"
O chefe do Executivo estadual informou que o governo vai recomendar que os municípios adotem a prática, sobretudo, exingindo a presença obrigatória dos estudantes. Além de citar os números que indicam a redução da pandemia, o governador também citou o avanço da primeira dose da vacina contra a Covid-19 aplicada nos trabalhadores da educação.
"O investimento em educação vai crescer muito neste ano e ano que vem, porque isso é fundamental para que nós possamos fazer um trabalho forte de recuperação para o que a gente perdeu. A área de saúde sairá mais estruturada, mas a educação, a assistência social e a segurança pública precisam de uma atenção especial", adianta o governador