Vitória adota revezamento diário nas escolas municipais a partir de segunda

Vitória adota modelo de revezamento diário nas escolas Crédito: Jansen Lube/PMV

Um grupo de alunos estará nas salas às segundas, quartas e sextas-feiras e o outro grupo, às terças e quintas. Na semana seguinte, haverá a inversão. O revezamento entre as turmas "azul" e "laranja" será diário.

A Secretaria de Educação da Capital informou que “já vinha estudando a mudança no revezamento por razões pedagógicas, pois a alternância diária permite um vínculo mais próximo dos estudantes com a escola”.

De acordo com a prefeitura, na consulta realizada com as famílias, o rodízio diário foi o preferido por quem tem os filhos matriculados na Educação Infantil. Já no Ensino Fundamental, a opinião foi que o revezamento deveria continuar sendo semanal.

A prefeitura afirma que as preferências foram avaliadas, e a conclusão era de que não seria possível manter dois modelos diferentes de revezamento na rede, por isso foi decidido pelo revezamento diário em todas as unidades de ensino.

O município levou em consideração, as questões de adaptação das crianças menores e o início do revezamento na Educação Infantil, devido ao retorno dos grupos 3 e 4 aos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), a partir de 2 de agosto.

"Nós consideramos a opinião das famílias, esse diálogo com a sociedade é muito importante para a Secretaria de Educação, mas, também, as questões pedagógicas e, especialmente, os processos de ensino-aprendizagem. Por isso, avaliando um cenário mais amplo da nossa rede de ensino, optamos pelo revezamento diário", destaca a secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner.

O revezamento começa na próxima segunda-feira (26) Crédito: Jansen Lube/PMV

COMO VAI FUNCIONAR

As aulas em Vitória retornaram nesta terça-feira (20) para os grupos 5 e 6 da Educação Infantil, para os estudantes do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A mudança começa a valer na semana que vem, inclusive na Educação Infantil (grupos 3, 4, 5 e 6).

Na primeira semana, o grupo azul estará na escola na segunda, na quarta e na sexta-feira. Já o grupo laranja estudará na terça e na quinta-feira. Na semana seguinte, haverá a inversão: grupo laranja na segunda, quarta e sexta e azul na terça e quinta-feira.

ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL





Semana 26 a 30 de julho



Segunda, quarta e sexta-feira: grupo azul na escola

Terça e quinta-feira: grupo laranja na escola

Como serão as aulas em julho Crédito: Divulgação/PMV

Semana 2 a 6 de agosto





Segunda, quarta e sexta-feira: grupo laranja na escola

Terça e quinta-feira: grupo azul na escola