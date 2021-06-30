Vitória: 97% dos profissionais que atuam nas escolas receberam a 1ª dose

A secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner, classificou o alto percentual de vacinados como uma vitória da educação e também da cidade. Ela garantiu também que todos os profissionais que já foram imunizados com a primeira dose receberão a segunda, conforme o calendário de vacinação do município.

"É uma vitória da educação, mas é, também, uma vitória da nossa Capital. Temos um percentual muito alto de profissionais já com a primeira dose de vacina e que receberão, assim que houver agendamento, de acordo com o calendário do município, a segunda dose. Agradecemos o cuidado do prefeito Lorenzo Pazolini e a excelência do trabalho dos profissionais de saúde de Vitória", destacou.