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Vacinação contra a Covid-19

Vitória: 97% dos profissionais que atuam nas escolas receberam a 1ª dose

O levantamento da prefeitura da Capital apontou que, dos  6.469 servidores trabalhando nos 102 colégios do município, 6.257 já foram imunizados com a primeira dose

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 21:16

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 jun 2021 às 21:16
97% dos profissionais que atuam nas escolas de Vitória já foram vacinados contra a Covid-19
97% dos profissionais que atuam nas escolas de Vitória já foram vacinados contra a Covid-19 Crédito: Elizabeth Nader
Prefeitura de Vitória divulgou nesta terça-feira (29) que 97% dos profissionais que atuam nas escolas da Capital já receberam ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com o órgão, são 6.469 servidores trabalhando nos 102 colégios do município, e 6.257 já foram imunizados com a primeira aplicação.
Entre os profissionais, conforme explicou a Secretaria de Educação de Vitória, estão professores, pedagogos, assistentes administrativos, merendeiras, entre outros servidores que atuam nos colégios. A prefeitura detalhou ainda que 170 profissionais, o equivalente a 2,7%, ainda não conseguiram ser vacinados. Outros 47 servidores, o que representa 0,3%, declararam que não querem receber o imunizante contra o coronavírus.
A secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner, classificou o alto percentual de vacinados como uma vitória da educação e também da cidade. Ela garantiu também que todos os profissionais que já foram imunizados com a primeira dose receberão a segunda, conforme o calendário de vacinação do município.
"É uma vitória da educação, mas é, também, uma vitória da nossa Capital. Temos um percentual muito alto de profissionais já com a primeira dose de vacina e que receberão, assim que houver agendamento, de acordo com o calendário do município, a segunda dose. Agradecemos o cuidado do prefeito Lorenzo Pazolini e a excelência do trabalho dos profissionais de saúde de Vitória", destacou.

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