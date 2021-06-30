Vitória: 97% dos profissionais que atuam nas escolas receberam a 1ª dose

A Prefeitura de Vitória divulgou nesta terça-feira (29) que 97% dos profissionais que atuam nas escolas da Capital já receberam ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com o órgão, são 6.469 servidores trabalhando nos 102 colégios do município, e 6.257 já foram imunizados com a primeira aplicação.
Entre os profissionais, conforme explicou a Secretaria de Educação de Vitória, estão professores, pedagogos, assistentes administrativos, merendeiras, entre outros servidores que atuam nos colégios. A prefeitura detalhou ainda que 170 profissionais, o equivalente a 2,7%, ainda não conseguiram ser vacinados. Outros 47 servidores, o que representa 0,3%, declararam que não querem receber o imunizante contra o coronavírus.
A secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner, classificou o alto percentual de vacinados como uma vitória da educação e também da cidade. Ela garantiu também que todos os profissionais que já foram imunizados com a primeira dose receberão a segunda, conforme o calendário de vacinação do município.
"É uma vitória da educação, mas é, também, uma vitória da nossa Capital. Temos um percentual muito alto de profissionais já com a primeira dose de vacina e que receberão, assim que houver agendamento, de acordo com o calendário do município, a segunda dose. Agradecemos o cuidado do prefeito Lorenzo Pazolini e a excelência do trabalho dos profissionais de saúde de Vitória", destacou.