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Coronavírus: ES chega a 11.464 mortes e tem mais de 516 mil casos

De acordo com atualização do Painel Covid-19 na tarde desta terça-feira (29), o Estado registrou 22 óbitos e 1.282 novas infecções em 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2021 às 18:32

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:32

Novo coronavírus, causador da Covid-19
Novo coronavírus, causador da Covid-19 Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou a 11.464 mortes e tem 516.884 casos confirmados do novo coronavírus nesta terça-feira (29). Nas últimas 24 horas, foram 22 óbitos e 1.282 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 65.319. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.188), seguida por Vitória (55.014) e Cariacica (39.852). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.357), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.571 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.945. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.808.
Até esta terça-feira, mais de 1,59 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 490.862, com um acréscimo de 1.444 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

Até a tarde desta terça-feira, um total de 1.534.658 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina. Dessas, 549.385 também já receberam a segunda dose.

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