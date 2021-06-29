Coronavírus: ES chega a 11.464 mortes e tem mais de 516 mil casos

Novo coronavírus, causador da Covid-19 Crédito: Freepik

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.571 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.945. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.808.

Até esta terça-feira, mais de 1,59 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 490.862, com um acréscimo de 1.444 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

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