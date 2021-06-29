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Pandemia em SP

Doria anuncia auxílio de R$ 300 a quem perdeu parente para a Covid-19

De acordo com o governador, serão seis parcelas mensais, de R$ 300,00 cada, para pessoas que perderam um parente para a doença e vivem em vulnerabilidade

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 15:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jun 2021 às 15:45
João Doria, governador de São Paulo
João Doria, governador de São Paulo Crédito: Governo do Estado de São Paulo/Flickr
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 29, o programa São Paulo Acolhe. Segundo ele, o programa irá pagar seis parcelas mensais, de R$ 300,00 cada, para pessoas que perderam um parente para Covid-19 e vivem em vulnerabilidade.
"Nada vai reparar a dor da perda de uma pessoa querida, mas vamos ajudar na reconstrução dessas famílias", informou o governador.
O benefício contempla famílias inscritas no CadÚnido, com renda mensal de até três salários mínimos.
Com um investimento de R$ 20 milhões, o auxílio pretende atingir até 30 mil pessoas no Estado, ou 10.929 famílias e 11.183 benefícios.
A inscrição ao benefício se dá pelo site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br, e a primeira parcela do benefício deve ser paga às famílias no dia 20 de julho.

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