Preso em operação da PF em Cachoeiro atuava como professor

O homem preso pela Polícia Federal por armazenar imagens de violência sexual infantojuvenil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, atuava como professor de uma escola municipal. Ele foi preso em flagrante dentro de casa.





A prefeitura informou que o servidor foi aprovado recentemente em concurso público e que colaborou com a investigação da PF. Ainda segundo a administração municipal, imagens das câmeras de segurança da escola onde o professor atuava foram revisadas pela direção da unidade e não foram encontrados indícios de crimes dentro da instituição.





A Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas não foram prejudicadas e que um novo professor já foi designado para a função. O nome do preso não foi divulgado.