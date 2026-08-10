Mirtilo: 5 benefícios da fruta para a saúde

Apesar das qualidades da fruta, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho faz um alerta sobre a forma de consumo, especialmente em versões industrializadas. “O cuidado na ingesta deve ser com produtos que usam o mirtilo apenas como apelo comercial. Atenção às barrinhas, bolos, geleias e bebidas prontas, que podem ter pouca fruta e muito açúcar. O mirtilo seco também concentra calorias e, muitas vezes, recebe açúcar adicionado”, ressalta.