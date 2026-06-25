PF prende suspeito de armazenar material de abuso infantil em Cachoeiro

Um homem foi preso em flagrante no município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25), em uma operação da Polícia Federal para combater a divulgação de arquivos contendo cenas de violência sexual infantil na internet. Durante a ação, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão, um na residência e outro no local de trabalho do investigado.





Segundo a polícia, nos endereços foram apreendidos celulares, um computador e um pen drive, que passarão por perícia técnico-criminal.





O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, onde prestou depoimento. Em seguida, foi conduzido ao sistema prisional.





De acordo com a Polícia Federal, o investigado poderá responder pelo crime de armazenar fotografias, vídeos ou qualquer outro tipo de registro contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes. A pena prevista pode chegar a quatro anos de prisão.





A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual. Conversar abertamente sobre os perigos da internet, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção.