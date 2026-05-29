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Em Presidente Kennedy

Idoso é preso suspeito de cometer abusos sexuais perto de escola no Sul do ES

Caso começou a ser investigado após a denúncia de um pai de aluno; homem foi localizado em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 10:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 mai 2026 às 10:21
Suspeito aproveitava o início e o final do horário escolar para cometer os crimes
Suspeito aproveitava o início e o final do horário escolar para cometer os crimes Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 78 anos foi preso na quinta-feira (28) suspeito de cometer crimes sexuais contra diversos adolescentes nas proximidades de uma escola em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo o delegado do município, Daniel de Araújo, o suspeito tentava beijar e ter contato físico com os alunos.


O idoso, que não teve o nome divulgado, foi detido por meio de um mandado de prisão temporária em Cachoeiro de Itapemirim. O caso, segundo o delegado, começou a ser investigado neste mês após a denúncia de um pai de aluno. Os crimes sempre eram praticados no início ou no final do horário escolar, período de grande circulação de crianças e adolescentes.


Segundo as investigações da Polícia Civil, o investigado fugiu da cidade quando começaram as apurações. “Além do fato investigado atualmente, o autor também é suspeito de envolvimento em outros crimes sexuais praticados contra adolescentes no município, circunstância que segue sendo apurada pela Polícia Civil”, informou Araújo.


O preso foi apresentado na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos legais e depois foi encaminhado ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.


A Delegacia de Presidente Kennedy orienta que outras possíveis vítimas ou familiares que possuam informações relacionadas a fatos semelhantes compareçam à unidade policial e denunciem. 

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