Idoso é preso suspeito de cometer abusos sexuais perto de escola no Sul do ES

Um homem de 78 anos foi preso na quinta-feira (28) suspeito de cometer crimes sexuais contra diversos adolescentes nas proximidades de uma escola em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo o delegado do município, Daniel de Araújo, o suspeito tentava beijar e ter contato físico com os alunos.





O idoso, que não teve o nome divulgado, foi detido por meio de um mandado de prisão temporária em Cachoeiro de Itapemirim. O caso, segundo o delegado, começou a ser investigado neste mês após a denúncia de um pai de aluno. Os crimes sempre eram praticados no início ou no final do horário escolar, período de grande circulação de crianças e adolescentes.





Segundo as investigações da Polícia Civil, o investigado fugiu da cidade quando começaram as apurações. “Além do fato investigado atualmente, o autor também é suspeito de envolvimento em outros crimes sexuais praticados contra adolescentes no município, circunstância que segue sendo apurada pela Polícia Civil”, informou Araújo.





O preso foi apresentado na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos legais e depois foi encaminhado ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.





A Delegacia de Presidente Kennedy orienta que outras possíveis vítimas ou familiares que possuam informações relacionadas a fatos semelhantes compareçam à unidade policial e denunciem.