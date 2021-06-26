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Bolsa de R$ 270

Vila Velha quer oferecer auxílio para trabalhadores da área cultural

Projeto do Bolsa Cultura Luisa Grinalda, que será votado na Câmara de Vila Velha, prevê pagamento de R$ 270 durante quatro meses a trabalhadores de diversas áreas culturais

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 09:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2021 às 09:11
Prédio da Prefeitura de Vila Velha
Prédio da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Letícia Siqueira/Prefeitura de Vila Velha
Os trabalhadores do setor cultural poderão ter mais um auxílio emergencial nos próximos dias para ajudar a se manterem durante a pandemia. Na próxima segunda-feira (28), será votado na Câmara de Vila Velha, em regime de urgência, o projeto de Lei " Bolsa Cultura Luisa Grinalda". Ele consiste no fornecimento de bolsas de R$ 1.080 - divididas em 4 parcelas de R$ 270 -  para artistas, produtores, artesãos e demais fazedores de cultura do município.
“Ao todo, serão investidos R$ 648 mil do tesouro do município. A iniciativa vem na hora certa, para ajudar os profissionais que foram prejudicados por decorrência dos efeitos econômicos e sociais provocados pela pandemia do novo coronavírus”, informou o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior.
Terá direito ao auxílio emergencial os trabalhadores que comprovarem domicílio em Vila Velha, atuação nas áreas artísticas e culturais, ter renda familiar mensal de até meio salário-mínimo por pessoa ou total de até três salários-mínimos, não ter emprego formal ativo, não receber outro benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal (com exceção do Bolsa Família) e não receber auxílio emergencial.
De acordo com o subsecretário de Cultura, Manoel Goes, esta é “uma ação solidária do executivo municipal, para contemplar aproximadamente 600 artistas, em sérias dificuldades por mais de 2 anos. O beneficiário vai receber quatro parcelas mensais de R$ 270 como auxílio emergencial, através de um cartão magnético”.
A Bolsa vai beneficiar trabalhadores de diversas áreas culturais: teatro, ópera, humor, dança, circo, artes visuais, audiovisual, artesanato, folclore, capoeira, carnaval, música, literatura, acervo, patrimônio histórico, cultural e natural, saberes e fazeres artísticos e culturais, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte – que constam no Cadastro Municipal de Cultura, cuja inscrição reabre logo que a lei voltar para o Executivo e for sancionada pelo prefeito, em publicação no Diário Oficial.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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