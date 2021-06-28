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3ª parcela

Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em outubro nesta terça (29)

Saques ou transferências desta parcela só serão liberados a partir de julho.  Também recebem os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 9. Confira o calendário

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2021 às 18:30
Auxílio emergencial voltou a ser pago nessa semana
Auxílio emergencial voltou a ser pago nessa semana Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal paga, nesta terça-feira (29), a terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em outubro e também para inscritos no Bolsa Família com NIS final 9. Os valores depositados variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
O dinheiro será creditado na conta do Caixa Tem e, partir desta data, já pode ser movimentado pelo próprio aplicativo, para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. Já, os saques ou transferências serão liberados somente a partir do dia 15 de julho.

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Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário da terceira parcela. Todo o crédito será realizado ainda durante o mês de junho.
Também recebem os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 9. Para eles, nada mudou no cronograma de pagamentos, e continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
Está confirmada ainda mais uma parcela que deve ser paga até o fim de julho. Mas, o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o Ministério da Economia está estudando o pagamento de "mais duas ou três parcelas" do auxílio.
O valor do benefício em 2021 varia de acordo com a família:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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