Calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial 2021 é antecipado

O calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda parcela também foram adiantados. Crédito: Silmara Gonçalves

Caixa e o governo federal anteciparam o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 nesta terça (15). Agora, o crédito do benefício terá início em 18 de junho, próxima sexta-feira, para os nascidos em janeiro. Como nas parcelas anteriores, o pagamento obedece o mês de aniversário do beneficiário.

Essa não é a primeira vez que as datas do auxílio emergencial 2021 são antecipadas. O calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda parcela também foram adiantados.

Para os beneficiários do Bolsa Família , nada muda. Eles continuam a receber o auxílio emergencial da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.

"Mais uma vez, a Caixa vai antecipar o pagamento do auxílio emergencial com toda a segurança e respeitando os protocolos de enfrentamento da Covid-19", afirma o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Beneficiários do auxílio recebem parcelas que vão de R$ 150, para solteiros, até R$ 375, para mães que são as únicas responsáveis pelo sustento do lar. As demais famílias recebem R$ 250.

ATENDIMENTO CAIXA

A central telefônica 111 da CAIXA funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, gratuitamente, para atender os beneficiários do auxílio emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.

CONFIRA O NOVO CALENDÁRIO DA TERCEIRA PARCELA

CRÉDITO NA CONTA

Mês de nascimento - Antes - Agora

Janeiro - 20 de junho - 18 de junho

Fevereiro - 23 de junho - 19 de junho



Março - 25 de junho - 20 de junho



Abril - 27 de junho - 22 de junho



Maio - 30 de junho - 23 de junho



Junho - 4 de julho - 24 de junho



Julho - 6 de julho - 25 de junho



Agosto - 9 de julho - 26 de junho



Setembro - 11 de julho - 27 de junho



Outubro - 14 de julho - 29 de junho



Novembro - 18 de julho - 30 de junho



Dezembro - 21 de julho - 30 de junho



SAQUE DO VALOR