Calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial 2021 é antecipado

A Caixa e o governo federal anteciparam o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 nesta terça (15). Agora, o crédito do benefício terá início em 18 de junho, próxima sexta-feira, para os nascidos em janeiro. Como nas parcelas anteriores, o pagamento obedece o mês de aniversário do beneficiário.
Essa não é a primeira vez que as datas do auxílio emergencial 2021 são antecipadas. O calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda parcela também foram adiantados.
Para os beneficiários do Bolsa Família, nada muda. Eles continuam a receber o auxílio emergencial da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.
"Mais uma vez, a Caixa vai antecipar o pagamento do auxílio emergencial com toda a segurança e respeitando os protocolos de enfrentamento da Covid-19", afirma o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Beneficiários do auxílio recebem parcelas que vão de R$ 150, para solteiros, até R$ 375, para mães que são as únicas responsáveis pelo sustento do lar. As demais famílias recebem R$ 250.
ATENDIMENTO CAIXA
A central telefônica 111 da CAIXA funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, gratuitamente, para atender os beneficiários do auxílio emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.
CONFIRA O NOVO CALENDÁRIO DA TERCEIRA PARCELA
CRÉDITO NA CONTA
Mês de nascimento - Antes - Agora
- Janeiro - 20 de junho - 18 de junho
- Fevereiro - 23 de junho - 19 de junho
- Março - 25 de junho - 20 de junho
- Abril - 27 de junho - 22 de junho
- Maio - 30 de junho - 23 de junho
- Junho - 4 de julho - 24 de junho
- Julho - 6 de julho - 25 de junho
- Agosto - 9 de julho - 26 de junho
- Setembro - 11 de julho - 27 de junho
- Outubro - 14 de julho - 29 de junho
- Novembro - 18 de julho - 30 de junho
- Dezembro - 21 de julho - 30 de junho
SAQUE DO VALOR
- Janeiro - 13 de julho - 1º de julho
- Fevereiro - 15 de julho - 2 de julho
- Março - 16 de julho - 5 de julho
- Abril - 20 de julho - 6 de julho
- Maio - 22 de julho - 8 de julho
- Junho - 27 de julho - 9 de julho
- Julho - 29 de julho - 12 de julho
- Agosto - 30 de julho - 13 de julho
- Setembro - 4 de agosto - 14 de julho
- Outubro - 6 de agosto - 15 de julho
- Novembro - 10 de agosto - 16 de julho
- Dezembro - 12 de agosto - 19 de julho