Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial 2021 é antecipado
Auxílio emergencial

Calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial 2021 é antecipado

O pagamento obedece o mês de aniversário do beneficiário; calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda parcela também foram adiantados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2021 às 14:57

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 14:57

Dinheiro do auxílio emergencial
O calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda parcela também foram adiantados. Crédito: Silmara Gonçalves
Caixa e o governo federal anteciparam o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 nesta terça (15). Agora, o crédito do benefício terá início em 18 de junho, próxima sexta-feira, para os nascidos em janeiro. Como nas parcelas anteriores, o pagamento obedece o mês de aniversário do beneficiário.
Essa não é a primeira vez que as datas do auxílio emergencial 2021 são antecipadas. O calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda parcela também foram adiantados.
Para os beneficiários do Bolsa Família, nada muda. Eles continuam a receber o auxílio emergencial da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.
"Mais uma vez, a Caixa vai antecipar o pagamento do auxílio emergencial com toda a segurança e respeitando os protocolos de enfrentamento da Covid-19", afirma o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Beneficiários do auxílio recebem parcelas que vão de R$ 150, para solteiros, até R$ 375, para mães que são as únicas responsáveis pelo sustento do lar. As demais famílias recebem R$ 250.

ATENDIMENTO CAIXA

A central telefônica 111 da CAIXA funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, gratuitamente, para atender os beneficiários do auxílio emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.

CONFIRA O NOVO CALENDÁRIO DA TERCEIRA PARCELA 

CRÉDITO NA CONTA

Mês de nascimento - Antes - Agora
  • Janeiro - 20 de junho - 18 de junho
  • Fevereiro - 23 de junho - 19 de junho
  • Março - 25 de junho - 20 de junho
  • Abril - 27 de junho - 22 de junho
  • Maio - 30 de junho - 23 de junho
  • Junho - 4 de julho - 24 de junho
  • Julho - 6 de julho - 25 de junho
  • Agosto - 9 de julho - 26 de junho
  • Setembro - 11 de julho - 27 de junho
  • Outubro - 14 de julho - 29 de junho
  • Novembro - 18 de julho - 30 de junho
  • Dezembro - 21 de julho - 30 de junho

SAQUE DO VALOR

  • Janeiro - 13 de julho - 1º de julho
  • Fevereiro - 15 de julho - 2 de julho
  • Março - 16 de julho - 5 de julho
  • Abril - 20 de julho - 6 de julho
  • Maio - 22 de julho - 8 de julho
  • Junho - 27 de julho - 9 de julho
  • Julho - 29 de julho - 12 de julho
  • Agosto - 30 de julho - 13 de julho
  • Setembro - 4 de agosto - 14 de julho
  • Outubro - 6 de agosto - 15 de julho
  • Novembro - 10 de agosto - 16 de julho
  • Dezembro - 12 de agosto - 19 de julho

Veja Também

Oposição quer que ministro explique falta de auxílio para o Bolsa Família

Governo pagará mais três meses de auxílio emergencial, diz Guedes

Governo federal prepara MP que libera racionamento de energia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Ministério da Economia Crise Econômica Auxílio Emergencial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados