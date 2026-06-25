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Quem já está no mata-mata da Copa do Mundo? Veja os classificados e o que falta decidir

Até o momento, nove seleções já garantiram a classificação, entre elas o Brasil. Jogos do mata-mata começam no domingo (25/6), com África x Canadá abrindo a segunda fase.

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 17:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

25 jun 2026 às 17:35
Imagem BBC Brasil
Alemanha é uma das seleções que já garantiu vaga na próxima fase e aguarda definição do adversário; Brasil está na mesma situação Crédito: Getty Images
A fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 começa no próximo domingo (28/6), com o primeiro confronto já definidio: África do Sul x Canadá.
Ao todo, 32 seleções disputarão uma vaga para as oitavas de final em 16 partidas, que serão realizadas entre os dias 28 de junho e 3 de julho.
Até o momento, 13 equipes já se classificaram para o mata-mata, mas quatro ainda aguardam as partidas da última rodada para definir as posições dentro dos grupos e seus confrontos. Elas são: França, Noruega, Colômbia e Bósnia.
Outras nove já tem posição definida e esperam a definição do adversário. É o caso do Brasil, que venceu a Escócia por 3 a 0 na quarta-feira e avançou em primeiro lugar do Grupo C.
A seleção brasileira enfrentará o segundo colocado do Grupo F na próxima segunda-feira (29/06), às 14h. O adversário vai ser definido nesta quinta-feira (25/6) a partir dos confrontos entre Holanda x Tunísia e Japão x Suécia, ambos às 20h.
Os demais classificados e do chaveamento completo depende dos resultados da rodada final da fase de grupos, que termina no próximo sábado (27/6).
Confira abaixo quais seleções já estão garantidas no mata-mata, as vagas que seguem em disputa e as datas e horários dos confrontos da próxima fase.
  • 28 de junho, 16:00 | África do Sul x Canadá
  • 29 de junho, 14:00 | Brasil x 2º do Grupo F
  • 29 de junho, 17:30 | Alemanha x 3º do Grupo A/B/C/D/F
  • 29 de junho, 22:00 | 1º do Grupo F x Marrocos
  • 30 de junho, 14:00 | 2º do Grupo E x 2º do Grupo I
  • 30 de junho, 18:00 | 1º do Grupo I x 3º do Grupo C/D/F/G/H
  • 30 de junho, 22:00 | México x 3º do Grupo C/E/F/H/I
  • 1º de julho, 13:00 | 1º do Grupo L x 3º do Grupo E/H/I/J/K
  • 1º de julho, 17:00 | 1º do Grupo G x 3º do Grupo A/E/H/I/J
  • 1º de julho, 21:00 | Estados Unidos x 3º do Grupo B/E/F/I/J
  • 2 de julho, 16:00 | 1º do Grupo H x 2º do Grupo J
  • 2 de julho, 20:00 | 2º do Grupo K x 2º do Grupo L
  • 3 de julho, 00:00 | Suíça x 3º do Grupo E/F/G/I/J
  • 3 de julho, 15:00 | 2º do Grupo D x 2º do Grupo G
  • 3 de julho, 19:00 | Argentina x 2º do Grupo H
  • 3 de julho, 22:30 | 1º do Grupo K x 3º do Grupo D/E/I/J/L

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