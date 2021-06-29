Prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi está com Covid-19

Guerino Balestrassi é prefeito de Colatina Crédito: João Henrique Castro

Por meio de nota divulgada nesta terça-feira (29), o gabinete do prefeito afirmou que, após apresentar sintomas gripais na segunda, Balestrassi fez o teste e o resultado foi positivo para a Covid-19. "Ele está em casa, bem, cumprindo os protocolos de isolamento domiciliar, trabalhando em home-office, com sintomas leves e acompanhamento médico", diz o texto.

CHEFE DE GABINETE E ESPOSA TAMBÉM ESTÁ COM COVID

A primeira-dama e chefe de gabinete, Mara Oliveira, também está com a Covid-19. Na manhã desta quarta-feira (30), a administração municipal comunicou que ela recebeu o diagnóstico após novo teste.

"Ela já estava em isolamento domiciliar desde a segunda-feira, quando os primeiros sintomas gripais surgiram, e está realizando suas atividades profissionais em esquema de home office. Mara Oliveira está com sintomas leves e com acompanhamento médico", informou o Executivo.

BALESTRASSI TOMARÁ SEGUNDA DOSE DA VACINA EM JULHO

Balestrassi tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca em 10 de abril. Na ocasião, em uma publicação nas redes sociais, o prefeito chamou a vacina de "dose de esperança" e parabenizou os profissionais de saúde envolvidos na vacinação.

De acordo com o gabinete do prefeito, a data para ele receber a segunda dose do imunizante foi agendada para o dia 5 de julho.

As vacinas contra a Covid-19 não impedem de contrair o novo coronavírus, mas evitam a gravidade e a morte pela doença. A vacina Oxford/AstraZeneca conferiu eficácia de mais de 70% na primeira dose. Após a segunda dose, a eficácia chega a quase 100% para casos graves e mortes.