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Em isolamento

Prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi está com Covid-19

Guerino Balestrassi recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira (28). O chefe do Executivo municipal ainda não recebeu a segunda dose da vacina contra a doença

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 09:28

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jun 2021 às 09:28
Guerino Balestrassi
Guerino Balestrassi é prefeito de Colatina Crédito: João Henrique Castro
O prefeito de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, Guerino Balestrassi (PSC), de 62 anos, foi diagnosticado com Covid-19 nesta segunda-feira (28). O chefe do Executivo municipal está isolado e segue trabalhando de casa.  Ele ainda não recebeu a segunda dose da vacina contra a doença
Por meio de nota divulgada nesta terça-feira (29), o gabinete do prefeito afirmou que, após apresentar sintomas gripais na segunda, Balestrassi fez o teste e o resultado foi positivo para a Covid-19.  "Ele está em casa, bem, cumprindo os protocolos de isolamento domiciliar, trabalhando em home-office, com sintomas leves e acompanhamento médico", diz o texto.

CHEFE DE GABINETE E ESPOSA TAMBÉM ESTÁ COM COVID

A primeira-dama e chefe de gabinete, Mara Oliveira, também está com a Covid-19. Na manhã desta quarta-feira (30), a administração municipal comunicou que ela recebeu o diagnóstico após novo teste. 
"Ela já estava em isolamento domiciliar desde a segunda-feira, quando os primeiros sintomas gripais surgiram, e está realizando suas atividades profissionais em esquema de home office. Mara Oliveira está com sintomas leves e com acompanhamento médico", informou o Executivo. 

BALESTRASSI TOMARÁ SEGUNDA DOSE DA VACINA EM JULHO

Balestrassi tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca em 10 de abril. Na ocasião, em uma publicação nas redes sociais, o prefeito chamou a vacina de "dose de esperança" e parabenizou os profissionais de saúde envolvidos na vacinação.
De acordo com o gabinete do prefeito, a data para ele receber a segunda dose do imunizante foi agendada para o dia 5 de julho.
As vacinas contra a Covid-19 não impedem de contrair o novo coronavírus, mas evitam a gravidade e a morte pela doença. A vacina Oxford/AstraZeneca conferiu eficácia de mais de 70% na primeira dose. Após a segunda dose, a eficácia chega a quase 100% para casos graves e mortes.

Atualização

30/06/2021 - 10:45
Na manhã desta quarta-feira (30), a administração municipal informou que a primeira-dama e chefe de gabinete, Mara Oliveira, também está com a Covid-19. O texto foi atualizado. 

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