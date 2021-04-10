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Imunização

Prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi é vacinado contra Covid-19

O chefe do Executivo municipal recebeu a primeira dose neste sábado (10) e parabenizou os profissionais que atuam na vacinação, em uma publicação nas redes sociais

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 14:10

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 abr 2021 às 14:10
Prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi (PSC) toma vacina contra Covid-19
Prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi toma vacina contra Covid-19 Crédito: Divulgação
O prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi (PSC), de 62 anos, foi vacinado contra a Covid-19 na manhã deste sábado (10) no Campo do Samaritana, na localidade conhecida como Córrego do Ouro, no bairro Carlos Germano Naumann, um dos oito pontos de vacinação do município. Colatina iniciou neste sábado a aplicação da primeira dose da vacina nas pessoas com 62 anos, ampliando a faixa etária de vacinação.
Balestrassi ressaltou a importância da vacinação e disse que o município tem buscado, dentro das possibilidades legais, ampliar cada vez mais a imunização no município no Noroeste do Espírito Santo.
"A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, aderiu ao Consórcio Público Nacional para compra direta de vacinas contra a Covid-19. O Consórcio é uma iniciativa da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e visa a dar suporte aos municípios na aquisição das vacinas e contribuir para a imunização em massa da população de Colatina", afirmou.
Em publicação feita em uma rede social, Balestrassi chamou a aplicação do imunizante de "primeira dose de esperança" e parabenizou os profissionais de saúde envolvidos na vacinação. 

VACINAÇÃO EM COLATINA

Com a chegada de mais doses da vacina contra a Covid-19 em Colatina, o município iniciou neste sábado a aplicação da primeira dose do  imunizante nos idosos com 62 anos, ampliando a faixa etária a ser vacinada. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde era utilizar 3,6 doses para a primeira aplicação nas pessoas de 62 anos e para a segunda nas pessoas com 80 anos.

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

Durante a aplicação dos imunizantes, a Prefeitura de Colatina tem arrecadado alimentos não-perecíveis nos pontos de vacinação e pede que quem for se vacinar  contribua com a campanha Colatina Solidária. A iniciativa é uma ação conjunta da prefeitura com a Cáritas Diocesana e a Associação de Pastores de Colatina (Aplic) para distribuição a famílias carentes.

CORONAVÍRUS EM COLATINA

De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Colatina registrou até o momento 17.406 casos da doença, 16.500 curados e 275 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,6%, abaixo do indicador estadual, que está em 2%.

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