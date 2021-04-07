Rotativos voltam a ser cobrados em Colatina e Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a prefeitura de Colatina, nesta quarta (7), quinta (8) e sexta (9) a cobrança do estacionamento rotativo ocorre normalmente. O município informou também que suspendeu as multas aplicadas na segunda-feira (05) e terça-feira (06) referentes apenas à falta do pagamento do estacionamento rotativo. Em Colatina, o rotativo vai funcionar de segunda a sexta, no horário comercial.