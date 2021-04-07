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Estacionamento

Rotativos voltam a ser cobrados em Colatina e Cachoeiro de Itapemirim

Cobranças começaram nesta quarta-feira (07). O rotativo foi suspenso quando o governo do Estado implementou as medidas mais restritivas de combate ao novo coronavírus

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 18:08

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 abr 2021 às 18:08
Estacionamento rotativo em Cachoeiro de Itapemirim
Estacionamento rotativo em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PMCI
Depois de ser suspenso no período de quarentena, o estacionamento rotativo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e em Colatina, na região Noroeste do Estado, voltou a cobrar pelo uso das vagas nas regiões centrais das cidades voltou a ser cobrado. A medida começou a valer nesta quarta-feira (07) quando o comércio não essencial voltou a funcionar.
O rotativo foi suspenso quando o governo do Estado implementou as medidas mais restritivas para evitar a circulação de pessoas e impedir a transmissão do novo coronavírus. Cachoeiro de Itapemirim e Colatina estão classificados como risco extremo no último Mapa de Risco do governo do Estado.
Segundo a prefeitura de Colatina, nesta quarta (7), quinta (8) e sexta (9) a cobrança do estacionamento rotativo ocorre normalmente. O município informou também que suspendeu as multas aplicadas na segunda-feira (05) e terça-feira (06) referentes apenas à falta do pagamento do estacionamento rotativo. Em Colatina, o rotativo vai funcionar de segunda a sexta, no horário comercial.
Já em Cachoeiro de Itapemirim, a prefeitura informou que o estacionamento rotativo, que antes atuava de segunda à sábado, funcionará agora somente durante a quarta, quinta e sexta-feira, de 10h às 18h.

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