Polícia prende suspeito de roubar R$ 20 mil de comerciante em Colatina

Marcas de sangue das vítimas agredidas no roubo Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Polícia Militar prendeu um dos suspeitos de ter invadido e roubado R$ 20 mil da casa de um comerciante em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (6), no bairro Ayrton Senna, e a prisão durante a tarde, próximo da casa invadida. O suspeito foi encaminhado à 15ª Delegacia Regional de Colatina.

De acordo com a PM, policiais militares receberam informações de que um indivíduo suspeito estava nas imediações de uma casa que havia sido roubada durante a madrugada, no bairro Ayrton Senna, em Colatina. Equipes de motopatrulha da Força Tática realizaram um cerco ao suspeito, e o indivíduo colocou as mãos na cintura, simulando estar armado, ao perceber a aproximação dos militares.

O suspeito tentou fugir para dentro de uma casa, mas foi detido pelos policiais. Com o homem foram encontrados R$ 20,00 e duas armas de airsoft, com um carregador calibre 380, mas sem munição. Segundo a PM, quando questionado sobre a fuga e as armas, o homem não soube responder.

Ainda de acordo com a PM, o filho da vítima do roubo da madrugada relatou que durante o crime visualizou uma arma que parecia ser de airsoft e, durante a agressão, a parte de cima da arma se soltou. Foi verificado que uma das armas de airsoft que estava no banheiro da casa também estava com a parte de cima solta e que, com o movimento, caía facilmente.

A esposa do proprietário da casa confirmou a versão do filho, além de reconhecer o porte físico do suspeito quando os policiais mostraram uma foto dele. O homem foi encaminhado à 15ª Delegacia Regional de Colatina.

O crime ocorreu no bairro Ayrton Senna Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

O CRIME

O roubo ocorreu por volta das 3h da madrugada, no bairro Ayrton Senna. Os assaltantes conseguiram passar por dois portões e invadiram a casa. Os moradores foram acordados com o barulho. Três pessoas estavam na residência.

Com medo, uma das vítimas pediu para não ser identificada. Em reportagem à TV Gazeta Norte, ela relatou os momentos de tensão que viveu na própria casa. “Já entraram e falaram que estavam em busca do dinheiro. 'Me dá o dinheiro senão te mato'. Na hora, minha reação foi partir para cima deles. Eles me deram coronhadas na cabeça”, contou.

A vítima teve ferimentos no rosto e na cabeça e foi levada para o hospital, onde foi atendida e liberada ainda durante a madrugada. Os dois ladrões estavam encapuzados e armados e foram vistos fugindo a pé por moradores. No entanto, ninguém sabe se depois eles entraram em algum carro ou se fugiram de moto. Os criminosos levaram dois celulares e cerca de R$ 20 mil reais em dinheiro.