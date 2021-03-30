Carreta com bloco de granito tomba na BR 259 em Colatina

Uma carreta carregada com um bloco de granito tombou no acesso da BR 259, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, no final da tarde desta segunda-feira (29). O trânsito no local foi parcialmente interditado e segue assim na manhã desta terça-feira (30).
No momento do acidente, só o motorista estava no veículo. Ele não sofreu ferimentos. O homem contou que saiu de Pancas, na mesma região, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele acredita que um problema mecânico pode ter causado o tombamento.
O bloco de granito se desprendeu do veículo e causou danos na pista. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para orientar os motoristas.
Na manhã desta terça-feira (30), uma equipe da TV Gazeta Noroeste esteve no local e apurou que a via segue parcialmente fechada, sem previsão para ser totalmente liberada. Uma equipe do Departamento de Edificações e Rodovias (DER) está no local realizando a retirada do bloco e reparando o buraco aberto na pista. Veja imagens:
Funcionários do DER fazendo a limpeza e o reparo do buraco que o bloco fez na BR 259
Segundo a Polícia Militar, o trânsito foi liberado no trecho no início da tarde desta terça-feira (30).
Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.