Carreta com bloco de granito tomba na BR 259 em Colatina

O bloco de granito se desprendeu do veículo e causou danos na pista. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para orientar os motoristas.

Na manhã desta terça-feira (30), uma equipe da TV Gazeta Noroeste esteve no local e apurou que a via segue parcialmente fechada, sem previsão para ser totalmente liberada. Uma equipe do Departamento de Edificações e Rodovias (DER) está no local realizando a retirada do bloco e reparando o buraco aberto na pista. Veja imagens: