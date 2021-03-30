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Carreta com bloco de granito tomba na BR 259 em Colatina

No momento do acidente, só o motorista estava no veículo, ele não sofreu ferimentos. O trânsito no local permanece parcialmente interditado

Publicado em 29 de Março de 2021 às 21:58

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

29 mar 2021 às 21:58
Carreta tombada em Colatina
Carreta tombada em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
Uma carreta carregada com um bloco de granito tombou no acesso da BR 259, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, no final da tarde desta segunda-feira (29). O trânsito no local foi parcialmente interditado e segue assim na manhã desta terça-feira (30).
No momento do acidente, só o motorista estava no veículo. Ele não sofreu ferimentos. O homem contou que saiu de Pancas, na mesma região, com destino a Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele acredita que um problema mecânico pode ter causado o tombamento.
Pedra de granito de
Bloco de granito ficou na estrada Crédito: TV Gazeta Noroeste
O bloco de granito se desprendeu do veículo e causou danos na pista. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para orientar os motoristas.
Na manhã desta terça-feira (30), uma equipe da TV Gazeta Noroeste esteve no local e apurou que a via segue parcialmente fechada, sem previsão para ser totalmente liberada. Uma equipe do Departamento de Edificações e Rodovias (DER) está no local realizando a retirada do bloco e reparando o buraco aberto na pista. Veja imagens:

Funcionários do DER fazendo a limpeza e o reparo do buraco que o bloco fez na BR 259

Segundo a Polícia Militar, o trânsito foi liberado no trecho no início da tarde desta terça-feira (30). 
Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.

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