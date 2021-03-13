Profissionais de saúde atravessam córrego para vacinar idosa em Colatina

Profissionais de saúde atravessam córrego para chegar a casa de idosa em Colatina. Nível da água depois subiu devido às chuvas Crédito: Acervo Pessoal

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Para garantir que a vacina contra a Covid-19 chegasse até uma idosa, três profissionais de saúde de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, se arriscaram em uma prova de amor ao próximo. A enfermeira Lucilene Schultz, a motorista Jucileide Leida e a agente comunitária Elza de Oliveira atravessaram um córrego para imunizar Palmerina da Conceição Souto, de 93 anos, moradora de uma comunidade no interior do município, nesta sexta-feira (12).

As profissionais realizavam o trabalho na comunidade de São Gabriel de Baunilha. Quando se preparavam para aplicar a última dose do dia, o carro que levava as servidoras não conseguiu passar pela estrada, que ficou comprometida devido às chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias . Foi então que uma delas teve a ideia de passar por outro caminho.

"A agente de saúde tinha dito que conhecia outro caminho, mas precisava passar por um pequeno córrego onde a água batia na canela, então resolvemos ir. Quando chegamos lá, o córrego estava mais cheio, também em função das chuvas. A água já estava na altura do nosso joelho, mas não desanimamos e seguimos com a nossa missão" Lucilene Schultz - Enfermeira

Profissionais decidiram atravessar córrego para não deixar idosa sem vacina Crédito: Acervo Pessoal

Com a caixa de vacinas e os equipamentos necessários, elas enfrentaram o desafio. Após atravessar o córrego, conseguiram chegar até a idosa que vive apenas com um filho que tem necessidades especiais. “Foi um momento super emocionante. Ela está lúcida e ficou super agradecida ao receber a dose”, relata a enfermeira.

Na volta, as profissionais precisariam enfrentar o córrego novamente, mas o desafio, que já era grande, ficou ainda maior. “Enquanto a gente estava vacinando a idosa, começou a chover novamente e o nível do córrego subiu um pouco. A água, que estava na altura do nosso joelho, foi parar na coxa”, lembra.

A enfermeira conta ainda que uma das colegas teve mais dificuldades no retorno, mas depois que a travessia deu certo elas até se divertiram.

Palmerina da Conceição Souto, de 93 anos, foi vacinada em Colatina Crédito: Acervo Pessoal

Com o sentimento de missão cumprida, elas voltaram até onde o carro ficou. “Preciso confessar que a adrenalina foi bem grande. Mas a gente trabalha por amor então temos que enfrentar essas situações”, orgulha-se Lucilene.

HISTÓRIA DE AMOR À PROFISSÃO

Aos 50 anos, a enfermeira Lucile, conhecida pelos colegas como Lúcia, exerce a profissão há 13 anos. Segundo ela, o amor pela saúde a motivou a ingressar na profissão e se formar aos 38 anos. “Eu sou natural de Pancas e era proprietária de um comércio. Mas esse amor pela saúde me despertou quando eu precisei cuidar do meu pai. Como passava por problemas na minha atividade, resolvi entrar de vez na enfermagem”, relembra.

Aos 50 anos, a enfermeira Lucile, conhecida pelos colegas como Lúcia, exerce a profissão há 13 anos Crédito: Acervo Pessoal