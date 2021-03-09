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Chuva no ES

Temporal provoca alagamentos e assusta moradores de Colatina

A chuva começou por volta das 17h20, desta terça-feira (09). Em alguns pontos da cidade choveu granizo

Publicado em 09 de Março de 2021 às 18:25

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

09 mar 2021 às 18:25
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Trecho da Avenida Beira Rio, abaixo da Ponte Florentino Avidos, está interditado Crédito: Gabriela Fardin
Uma chuva forte na tarde desta terça-feira (9) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, causou transtornos em vários pontos da cidade. Ruas ficaram alagadas. A força do temporal assustou os moradores do município. 
A chuva começou por volta das 17h20. A Defesa Civil do Município informou que está percorrendo as ruas para avaliar os transtornos. Em alguns pontos da cidade, moradores registram chuva de granizo. A chuva veio acompanhara de muitos trovões, como no registro da moradora  Nathalya Sauro. (Veja abaixo)

INTERDIÇÃO NO TRÂNSITO 

Em função do volume de chuva, um trecho da Avenida Beira Rio, abaixo da Ponte Florentino Avidos, está interditado para a passagem de carros. Segundo o departamento de trânsito da prefeitura, agentes de trânsito estão no local e equipes trabalham para liberar o fluxo. 
Interdição no trâsnsito de Colatina
Interdição no trâsnsito de Colatina Crédito: Prefeitura Municipal de Colatina

VEJA OUTROS VÍDEOS DO TEMPORAL EM COLATINA 

RECORDE DE VOLUME DE CHUVA

Colatina registrou, nesta terça-feira, mais um recorde de volume de chuvas em um intervalo curto de tempo. De acordo com o mapa do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em Colatina choveu 42mm em um intervalo de aproximadamente uma hora.
Mesmo assim, a Defesa Civil não registrou até o momento, às 20h28, nenhuma ocorrência grave em Colatina. Não há registro de feridos, nem de desalojados ou de desabrigados.
Entre as ocorrências registadas nesta tarde e noite de Colatina estão pontos de alagamentos perto do Posto Arnaldo e Rua Emilson Coutinho, em São Silvano; na avenida Geter Lopes de Farias, no bairro Carlos Germano Naumann; e na via abaixo da Ponte Florentino Avidos, no Centro.
Também foram registradas quedas de galhos na Rua Bartovino Costa, no bairro Esplanada. E um trecho da via ficou danificado. Foram registrados alagamentos nos bairros Bela Vista, São Vicente e Vila Nova.
Já na Vila Lenira, a Defesa Civil atendeu uma ocorrência em que a rede de esgoto transbordou e alagou uma casa. Em situação de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone (27) 99883-0305.

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