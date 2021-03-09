Após dois dias, moradora de Vitória ainda tem casa tomada por lama

O quintal da casa de uma moradora foi tomado pela lama e o muro ameaça cair em São Benedito Crédito: Divulgação

Praticamente dois dias se passaram desde o temporal ocorrido na noite do último domingo (07) , em Vitória. Para alguns moradores, desde então as horas passam envolvidas pelo medo, seja de ver as casas virem abaixo ou de serem tomadas por lama e terra que ainda correm risco de se desprender das encostas.

Esta é a situação da empregada doméstica Maria Adna, de 54 anos. Moradora do bairro São Benedito, ela viu a residência praticamente ruir por conta da força da água e dos sedimentos que tomaram todos os espaços do imóvel. Dividindo o local com mais três pessoas, ela conta com a ajuda de vizinhos e conhecidos enquanto aguarda uma providência do poder público.

"Se eu fosse esperar pela Prefeitura tirar aquele lamaçal, eu tava no meio da lama até agora. Estou tendo que pagar algumas pessoas para tirarem a lama de dentro de casa, mas do lado de fora é impossível, o entorno está tomado. Meus móveis estragaram e tenho que dar um jeito de retirar, pois está dando muita mosca e mosquito", contou ela.

Desamparada, Maria Adna, que mora na casa com uma neta, o marido e a filha, buscou ajuda em lideranças locais, que oferecem o próprio esforço braçal para atenuar a situação. Um dos que ajudaram foi Valmir Rodrigues Dantas, coordenador do Fórum Bem Maior, organização que atua na região conhecida como Território do Bem, da qual a comunidade de São Benedito faz parte.

"A gente vê as pessoas perdendo tudo e ficamos desesperançosos. A Maria Adna mora com uma neta, que depende de atenção especial, além do marido e uma filha. Ainda no domingo (7) à noite, a Defesa Civil veio aqui e a casa dela foi condenada. Destruiu tudo. Dentro da casa tinha quase 30 centímetros de terra. Nós ajudamos como dá, mas para fazer a limpeza mesmo só o poder público. Infelizmente ainda não vieram ou nos deram uma resposta. Já ligamos para o 156 e nada. Ela é foi o caso mais grave, mas outros moradores de São Benedito também tiveram problemas. Fica o medo, pois a chuva segue e pode acontecer de novo", disse o líder comunitário de 48 anos.

Dentro de casa, praticamente todos os móveis foram perdidos. A lama chegou a 30 centímetros de altura Crédito: Divulgação

Segundo Valmir, Maria Adna passou a madrugada de segunda (8) em claro devido aos acontecimentos e na noite seguinte precisou contar com o apoio de vizinhos e familiares para ter um local para dormir, pois não conseguiu ainda uma moradia no próprio bairro, já que deseja permanecer na comunidade onde reside há anos.

DEFESA CIVIL

Procurada pela reportagem, a assessoria da Secretaria de Segurança Urbana e da Defesa Civil de Vitória orienta que os moradores em situação de risco busquem contato imediato com os órgãos municipais, inclusive para solicitar abrigo. O contato do plantão funciona 24 horas por dia, no número (27) 9 8818-4432.

Especificamente sobre a situação da empregada doméstica, a Defesa Civil da Capital informou que a família está sendo encaminhada para o abrigo do bairro São Cristóvão. "Nos locais afetados, a Defesa Civil trabalha em ação conjunta com a Central de Serviços e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente", garantiu em nota.

Ao todo, 18 pessoas estão desalojadas no município. "Os locais mapeados em relação às chuvas são aqueles com deslocamentos de massa e rolamento de pedras. Os locais críticos são as 25 áreas de risco da Capital, com 54 setores de risco. Mais de 6.600 pessoas residem nessas áreas", afirmou.

Também por meio de nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória afirmou que faz a retirada de árvores em eventuais quedas. Chamados podem ser registrados no Fala Vitória (156), no site da Prefeitura e no aplicativo Vitória Online. "A secretaria está de plantão", garantiu.