Chuva no ES deve durar pelo menos até o fim de semana

Tempo deve seguir chuvoso no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

"São as águas de março fechando verão". O mês mal começou, mas já faz valer a clássica composição de Tom Jobim. A chuva, que nos últimos dias provocou alagamentos na Grande Vitória e causou danos também no interior do Espírito Santo, deve continuar pelo menos até o fim de semana.

Além disso, um aviso meteorológico especial, emitido pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), coloca o Espírito Santo em atenção devido às condições favoráveis para ocorrência de pancadas de chuva forte com trovoadas.

"As chuvas virão acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento. Não se descarta a ocorrência de granizo em pontos isolados", afirma o Incaper.

De acordo com Climatempo, áreas de instabilidade deixadas após a passagem de uma frente fria associadas à circulação de ventos e à umidade alta vão manter as condições para formação de nuvens bastante carregadas sobre o Espírito Santo.

"A Zona de Convergência do Atlântico Sul ainda permanece atuante no Estado. A gente viu algumas aberturas de sol, mas essas aberturas servem justamente para contribuir para formação de nuvens de tempestade. Entre hoje (terça) e amanhã (quarta) ainda temos a perspectiva de tempo abafado, pancadas de chuva em todo o Estado e tempo bastante instável", explica o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper.

COMO FICA O TEMPO?

De acordo com o Incaper, na quarta-feira (10), a Zona de Convergência do Atlântico Sul mantém as condições de instabilidade no Espírito Santo. A previsão é de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões capixabas, podendo vir na forma de pancadas com trovoadas a partir da tarde. Há risco de temporais isolados, a partir da tarde, em alguns trechos do Estado. Em todo o território capixaba, os termômetros devem variar entre 20 °C e 32 °C.

Na quinta-feira (11), a Zona de Convergência do Atlântico Sul começa a perder força nesta, mas o tempo ainda segue instável no Espírito Santo, com previsão de chuva em alguns momentos do dia em todo o Estado. As temperaturas seguem estáveis e os ventos sopram com até moderada intensidade entre o litoral norte e a Grande Vitória.

Na sexta-feira (12), a umidade trazida pelos ventos costeiros mantém as condições de instabilidade no Espírito Santo, com previsão de chuva em alguns momentos do dia na maior parte do Estado. Os ventos sopram com moderada intensidade por toda a faixa litorânea capixaba.

CHUVA COMEÇA A IR EMBORA NO SÁBADO

Sem muita pressa, a chuva deve começar a ir embora no sábado (13). A previsão é de chuva rápida entre a madrugada e a manhã no litoral norte, com pouca nebulosidade nos demais horários. Já nas regiões Sul e Serrana, há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados. Não há expectativa de chuva nas demais áreas capixabas e o vento sopra com moderada intensidade por toda a faixa litorânea.

"Deve manter o tempo chuvoso até a sexta-feira. No sábado, a expectativa é de que a chuva diminua em boa parte do Espírito Santo, mas ainda tem chance de algumas pancadas isoladas nas regiões Sul e Serrana. No domingo, a gente observa que existe uma tendência de chuva pontual no Norte do Estado e algumas trovoadas nas áreas altas das regiões Sul e Serrana", conclui o meteorologista Hugo Ramos.

VITÓRIA JÁ SUPEROU MÉDIA DE CHUVA PARA MARÇO