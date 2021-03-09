Morador é surpreendido por raio enquanto filma alagamento em Itaguaçu

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No vídeo é possível ver que a rua e um posto de combustíveis foram tomados pelas águas. O morador, que prefere não se identificar, estava registrando o alagamento quando foi surpreendido por um caio que caiu na região e até causou interferência na imagem capturada. Segundo a Defesa Civil de Itaguaçu, o raio atingiu uma igreja católica que fica ali próximo. O morador que registrou o vídeo não foi atingido.