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Morador é surpreendido por raio enquanto filma alagamento em Itaguaçu

O morador filmava a rua alagada por conta da chuva forte desta segunda (8) no município, quando foi surpreendido pela queda de um raio, que atingiu uma igreja católica

Publicado em 09 de Março de 2021 às 09:26

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 mar 2021 às 09:26
Chuva interior ES
Morador é surpreendido por raio enquanto filma alagamento em Itaguaçu Crédito: Leitor / Arte A Gazeta
Um morador de Itaguaçu, município do Noroeste do Espírito Santo, foi surpreendido pela queda de um raio enquanto filmava o alagamento em uma rua, provocado pela forte chuva desta segunda-feira (8). Veja no vídeo abaixo.
No vídeo é possível ver que a rua e um posto de combustíveis foram tomados pelas águas. O morador, que prefere não se identificar, estava registrando o alagamento quando foi surpreendido por um caio que caiu na região e até causou interferência na imagem capturada. Segundo a Defesa Civil de Itaguaçu, o raio atingiu uma igreja católica que fica ali próximo. O morador que registrou o vídeo não foi atingido.

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A Defesa Civil de Itaguaçu afirma que uma forte chuva atingiu o município na noite desta segunda-feira (8). O rio que corta a cidade não transbordou, mas chegou a um nível alto, e alguns deslizamentos foram registrados, segundo o órgão. De acordo com o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado às 6h da manhã desta terça-feira (9), 24 pessoas tiveram que sair de casa no município.
Prefeitura de Itaguaçu faz limpeza do município, após forte chuva
Prefeitura de Itaguaçu realiza limpeza dos estragos provocados pela chuva Crédito: Prefeitura de Itaguaçu
Neemias Nunes da Rocha, coordenador da Defesa Civil de Itaguaçu, afirma que os moradores foram transferidos para um hotel na cidade, custeado pela prefeitura, e que, na manhã desta terça-feira, o órgão, junto com representantes de Colatina, também no Noroeste do ES, farão uma análise da região, para decidir se os moradores podem voltar. Everton afirma ainda que a prefeitura já está realizando a limpeza das áreas afetadas. 

Correção

09/03/2021 - 12:07
Anteriormente, o texto informava, de maneira equivocada, que o nome do coordenador da Defesa Civil de Itaguaçu era Everton Menezes. O nome correto é Neemias Nunes da Rocha. O texto foi alterado. 

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