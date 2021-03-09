Vídeo: bar alaga e clientes continuam no local em Nova Venécia

A forte chuva que atingiu o Espírito Santo nesta segunda-feira (8) causou alagamentos em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Além da correnteza que se formou na rua, uma cena chamou a atenção durante a tempestade: um bar chegou a ser inundado, mas os clientes não abandonaram o local. Veja no vídeo abaixo.
No vídeo é possível ver uma forte correnteza passando pela rua onde está o bar, alagando o estabelecimento. Com tanta água, também deveria estar difícil voltar para casa.
OUTROS ESTRAGOS
Segundo a Defesa Civil municipal, Nova Venécia registrou 52.99 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Além das ruas alagadas, o órgão registrou tombamentos de muros na Rua Ceará, no bairro Municipal; na Rua Central, no bairro Yolanda; e na Rua Miriam, no bairro Margareth. Houve rolamento de um bloco de rocha na BR 381, no km 59, e quedas de árvores nas rodovias ES 130 (Nova Venécia x Boa Esperança) e BR 342 (Nova Venécia x Vila Pavão). As vias foram limpas e desobstruídas ainda na noite de segunda-feira (8).
A Defesa Civil Municipal afirma ainda que não registrou ocorrências graves no município e que não há desalojados ou desabrigados por conta da chuva. Segundo o órgão, o único alerta vigente é para novas pancadas de chuva, que ainda podem atingir o município até as 11h da manhã desta terça-feira (9), e para enxurradas, uma vez que a cidade está em nível moderado para este tipo de evento.