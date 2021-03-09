Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aqui nessa mesa de bar...

Vídeo: bar alaga e clientes continuam no local em Nova Venécia

A forte chuva que atingiu o Estado nesta segunda-feira (8) alagou algumas ruas e um bar de Nova Venécia, mas os clientes não o abandonaram

Publicado em 09 de Março de 2021 às 08:57

Vinicius Zagoto

Arte A Gazeta
Bar alaga, mas clientes continuam no local em Nova Venécia Crédito: Leitor / Arte A Gazeta
A forte chuva que atingiu o Espírito Santo nesta segunda-feira (8) causou alagamentos em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Além da correnteza que se formou na rua, uma cena chamou a atenção durante a tempestade: um bar chegou a ser inundado, mas os clientes não abandonaram o local. Veja no vídeo abaixo.
No vídeo é possível ver uma forte correnteza passando pela rua onde está o bar, alagando o estabelecimento. Com tanta água, também deveria estar difícil voltar para casa. 

OUTROS ESTRAGOS

Segundo a Defesa Civil municipal, Nova Venécia registrou 52.99 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Além das ruas alagadas, o órgão registrou tombamentos de muros na Rua Ceará, no bairro Municipal; na Rua Central, no bairro Yolanda; e na Rua Miriam, no bairro Margareth. Houve rolamento de um bloco de rocha na BR 381, no km 59, e quedas de árvores nas rodovias ES 130 (Nova Venécia x Boa Esperança) e BR 342 (Nova Venécia x Vila Pavão). As vias foram limpas e desobstruídas ainda na noite de segunda-feira (8).

A Defesa Civil Municipal afirma ainda que não registrou ocorrências graves no município e que não há desalojados ou desabrigados por conta da chuva. Segundo o órgão, o único alerta vigente é para novas pancadas de chuva, que ainda podem atingir o município até as 11h da manhã desta terça-feira (9), e para enxurradas, uma vez que a cidade está em nível moderado para este tipo de evento. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Nova Venécia tempestade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopa no almoço: 5 receitas proteicas para começar a semana com energia
Casal Bruna Bello de Paula Riguetti e Jhonatan Resende Riguetti com a filha Eva
Bebê do ES de 624g vence luta pela vida e é batizada em Aparecida
John Kennedy, do Fluminense FC
John Kennedy decide, Fluminense vence Chape e se mantém perto dos líderes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados