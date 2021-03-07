Colatina registra maior acumulado de chuvas do ES em 24h

Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, registrou o maior acumulado de chuvas do Estado. Foram 48 milímetros no intervalo de apenas 40 minutos, e 49.04 milímetros no total das últimas 24 horas. A Defesa Civil do município afirma que não há registros de interdições, mas alerta que novo temporal pode ocorrer até esta segunda-feira (8). O nível do Rio Doce continua normal.
No consolidado das últimas 24 horas, Colatina registrou 49,04 milímetros de chuva, seguida por Marechal Floriano, com 46,60 milímetros, e Bom Jesus do Norte, com 43.80 milímetros, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
De acordo com a Defesa Civil de Colatina, a tempestade da madrugada causou danos em uma casa no bairro Nossa Senhora Aparecida, que teve parte do telhado de zinco desprendido, mas sem qualquer dano estrutural do imóvel, e também em um muro no bairro São Vicente, que acabou desabando. No bairro São Silvano, um outdoor de propaganda foi danificado. Também houve registro de árvores e galhos caídos, obstruindo vias da cidade e da zona rural do município. Veja abaixo um vídeo da tempestade:
A Prefeitura de Colatina informa que a Defesa Civil, o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), o Corpo de Bombeiros e os técnicos da Secretaria de Habitação estão a postos, desde a madrugada deste domingo (7), trabalhando nas ocorrências registradas. A prefeitura afirma ainda que as ruas já estão sendo limpas com varrição e carro pipa, desentupindo bueiros e retirando terra e entulhos que se acumularam nas redes de drenagem.
MAIS CHUVA FORTE NAS PRÓXIMAS 24 HORAS
A Defesa Civil de Colatina alerta que nas próximas 24 horas, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), o município pode ser novamente atingido por chuva forte, acompanhada de descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento. Segundo o órgão, os volumes acumulados de chuva também podem ser expressivos.
Em caso de emergências, a Defesa Civil orienta que o cidadão ligue para o telefone (27) 99883-0305.