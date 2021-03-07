Colatina registra maior acumulado de chuvas do ES em 24h

De acordo com a Defesa Civil de Colatina, a tempestade da madrugada causou danos em uma casa no bairro Nossa Senhora Aparecida, que teve parte do telhado de zinco desprendido, mas sem qualquer dano estrutural do imóvel, e também em um muro no bairro São Vicente, que acabou desabando. No bairro São Silvano, um outdoor de propaganda foi danificado. Também houve registro de árvores e galhos caídos, obstruindo vias da cidade e da zona rural do município. Veja abaixo um vídeo da tempestade: