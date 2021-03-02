Passagem de ônibus fica R$ 0,25 mais cara em Colatina

Ônibus do transporte coletivo municipal em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste | Reprodução

R$ 3,45, um aumento de 25 centavos, ou 7,81%. Os moradores de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, vão gastar mais com o transporte coletivo no município. A tarifa das linhas que atendem a cidade sofrerá um reajuste significativo. O valor passou de R$ 3,20 para, um, ou 7,81%.

A nova tarifa foi discutida e aprovada pelo Conselho Tarifário de Colatina e, em seguida, o valor foi sancionado pelo prefeito, Guerino Balestrassi (PSC), através de um decreto publicado nesta terça-feira (2). De acordo com a administração municipal, a nova tarifa passa a valer a partir do dia 12 de março.

O reajuste vai pesar no bolso dos passageiros. Quem utiliza o serviço duas vezes ao dia, de segunda a sexta, por exemplo, no final do mês vai desembolsar R$ 10 a mais. Em um ano, o gasto extra chega a R$ 120.

Usuários do transporte coletivo em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste | Reprodução

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

Por meio de nota, o Executivo explicou ainda que os sistemas de transporte serão unificados. O valor de R$ 3,45 também vai ser aplicado aos ônibus executivos, com ar-condicionado. A passagem nesses carros era de R$ 4,50, mas eles estavam fora de circulação desde o início da pandemia do novo coronavírus

Ainda segundo a prefeitura, a prestadora de serviços no município vai precisar ampliar a frota com veículos executivos.

Transporte coletivo em Colatina tem aumento de tarifa Crédito: TV Gazeta Noroeste | Reprodução

“Para cumprimento da unificação do sistema, a renovação da frota também foi uma das exigências aprovadas pelo Conselho. Além dos 18 veículos executivos atuais, os famosos “pinguins”, que voltam a circular imediatamente, a empresa fica obrigada a adquirir até janeiro de 2022 mais 16 ônibus com ar-condicionado, sendo os primeiros oito adquiridos já em julho deste ano. Esses ônibus vão substituir gradativamente os atuais convencionais, devendo ter ar-condicionado, elevador e mudança de roleta para a porta da frente”, disse a prefeitura.