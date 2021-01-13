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Decisão do Papa

Bispo de Colatina, Dom Wladimir é transferido para o interior de SP

O religioso deve deixar a cidade do Noroeste capixaba em fevereiro, quando tomará posse no interior paulista. Não existe um prazo para a chegada de um novo bispo

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 10:41

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

13 jan 2021 às 10:41
Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias
Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias Crédito: Diocese de Colatina /Divulgação
Bispo de Colatina, Dom Wladimir é transferido para o interior de SP
O bispo de Colatina, Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, vai deixar o Espírito Santo. O religioso foi transferido para Lorena, no interior de São Paulo, após decisão do Papa Francisco que foi anunciada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) na manhã desta quarta-feira (13).
A transferência foi confirmada pela Diocese de Colatina. Em nota, a entidade informou que o bispo passa a ser, a partir desta quarta-feira, bispo eleito da Diocese de Lorena e administrador apostólico da Diocese de Colatina. Dom Wladimir deve deixar a cidade do Noroeste capixaba em fevereiro, quando tomará posse no interior paulista.

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Ainda segundo a Diocese de Colatina, quando a posse ocorrer, o comando da divisão passará para o Colégio de Consultores até que seja eleito o administrador diocesano. Até a nomeação de um novo bispo, a sede permanecerá vacante, e não existe um prazo para definir quem será o religioso para assumir o local.
“Dom Wladimir é o atual bispo da Diocese de Colatina, por isso, esta nossa divulgação oficial é carregada de emoção. O Povo de Deus da Diocese de Colatina hoje lamenta a saída de seu tão querido pastor. Mas, deseja a ele um abençoado pastoreio na Diocese de Lorena”, disse a nota da diocese.
Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias encontrou-se com o Papa Francisco. 04/09/2017
Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias encontrou-se com o Papa Francisco em 2017 Crédito: Divulgação
O religioso foi ordenado bispo em 4 de março de 2012. No dia 4 de março de 2015, foi nomeado bispo da Diocese de Colatina, também pelo Papa Francisco. Antes de chegar em Colatina, Dom Wladimir passou ainda pela Arquidiocese de Vitória, onde ocupou a função de bispo auxiliar.
Além de Colatina, a diocese abrange outros 16 municípios: Aracruz, Baixo Guandu, Governador Lindenberg, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã e Sooretama.

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