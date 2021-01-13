Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias Crédito: Diocese de Colatina /Divulgação

Your browser does not support the audio element. Bispo de Colatina, Dom Wladimir é transferido para o interior de SP

O bispo de Colatina , Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, vai deixar o Espírito Santo. O religioso foi transferido para Lorena, no interior de São Paulo , após decisão do Papa Francisco que foi anunciada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) na manhã desta quarta-feira (13).

A transferência foi confirmada pela Diocese de Colatina. Em nota, a entidade informou que o bispo passa a ser, a partir desta quarta-feira, bispo eleito da Diocese de Lorena e administrador apostólico da Diocese de Colatina. Dom Wladimir deve deixar a cidade do Noroeste capixaba em fevereiro, quando tomará posse no interior paulista.

Ainda segundo a Diocese de Colatina, quando a posse ocorrer, o comando da divisão passará para o Colégio de Consultores até que seja eleito o administrador diocesano. Até a nomeação de um novo bispo, a sede permanecerá vacante, e não existe um prazo para definir quem será o religioso para assumir o local.

“Dom Wladimir é o atual bispo da Diocese de Colatina, por isso, esta nossa divulgação oficial é carregada de emoção. O Povo de Deus da Diocese de Colatina hoje lamenta a saída de seu tão querido pastor. Mas, deseja a ele um abençoado pastoreio na Diocese de Lorena”, disse a nota da diocese.

Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias encontrou-se com o Papa Francisco em 2017 Crédito: Divulgação

O religioso foi ordenado bispo em 4 de março de 2012. No dia 4 de março de 2015, foi nomeado bispo da Diocese de Colatina, também pelo Papa Francisco. Antes de chegar em Colatina, Dom Wladimir passou ainda pela Arquidiocese de Vitória, onde ocupou a função de bispo auxiliar.