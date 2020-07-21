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Leonel Ximenes

Bispo rifa seu Fusquinha de 50 anos para ajudar Santuário no ES

Oseias, como é chamado por d. Décio Zandonade,  é o Fusca preferido do bispo emérito de Colatina

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 05:00

Públicado em 

21 jul 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Dom Décio com Fusquinha Oseias quando era bispo de Colatina
Dom Décio com Fusquinha Oseias quando era bispo de Colatina Crédito: Fernanda Farina
Bispo emérito (aposentado) de Colatina, dom Décio Zandonade não esconde de ninguém sua paixão por Fuscas. Já teve vários, desde quando era bispo auxiliar em Belo Horizonte (MG). Um deles, entretanto, é especial: o atual, fabricado em 1970, que ele doou para uma rifa cuja arrecadação será revertida para a manutenção do Santuário Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, onde é reitor.
“Com a pandemia do novo coronavírus, as romarias estão suspensas, mas é preciso manter os projetos sociais. Por isso, resolvi abrir mão do Oséas para ajudar na manutenção do Santuário”, explica o prelado, que é salesiano.
Oseias? Sim, isso mesmo, todos os Fuscas que d. Décio teve são batizados com nomes dos 12 profetas bíblicos. Quando era bispo em BH, tinha o Jeremias; já passaram pelas mãos dele também Jonas e Isaías, todos rifados para ajudar as obras da Igreja. Mas Oseias, ele não esconde que é especial.
“Este é o mais simpático, bate mais forte no meu coração”, revela o bispo. Segundo ele, apesar de cinquentenário, Oseias parece um “moço”. “É um Fusca modelo 1.300, branco, quase todo original, que usei muito nas minhas atividades pastorais.”
Dom Décio ganhou esse Fusca, entre 1984 e 1985, de um cunhado que o comprou em Afonso Cláudio. Apesar da paixão pelo veículo que fez história no Brasil e no mundo, ele cita uma passagem bíblica do próprio profeta Oseias (2,19) para ilustrar seu despojamento: “Desposar-te-ei comigo para sempre. Mas admito que não estou sendo fiel com o meu carro”, brinca.
Oseias representa um valor sentimental muito grande para o prelado, mas deve render um bom dinheiro também para o Santuário de Ibiraçu. Estão sendo vendidos 26 mil bilhetes de uma rifa (chamada ação entre amigos) a R$ 20 cada, nas 31 paróquias da Diocese de Colatina. O sorteio será no dia 21 de novembro, dia dedicado a Nossa Senhora da Saúde, padroeira da diocese.Dom Décio espera vender pelo menos 6 mil bilhetes.

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Se a pandemia tiver controlada, a festa, como todos os anos acontece, será presencial. Caso contrário, o sorteio e as festividades serão virtuais, como forma de prevenção.
Oseias vai embora, mas outro “profeta” acaba de chegar para substituí-lo: é Moisés, um Fusquinha 1985 doado por um morador de Venda Nova do Imigrante. Um presente à generosidade do bispo, que deixa uma lição: “Não devemos nos apegar aos bens, e sim às pessoas”. Que Oseias e seu futuro dono sejam felizes para sempre. 
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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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