Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Santuário Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, ganha novo acesso

Obra da passagem inferior durou um ano para ficar pronta e substitui o antigo caminho em nível sobre a ferrovia

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 16:45
Nova passagem inferior ao Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, Norte do Estado Crédito: Santuário Nossa Senhora da Saúde/Divulgação
O Santuário Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, conta agora com um novo acesso. A obra da passagem inferior substitui o antigo caminho em nível sobre a ferrovia.
O investimento foi de aproximadamente R$ 10 milhões, de acordo com a Vale, que realizou o serviço. As obras tiveram um ano de duração. A nova passagem inferior possui pista rodoviária dupla, com 7,2 metros de largura e altura livre de 5 metros, que possibilita o trânsito de veículos de passeio, caminhões e ônibus.
Nova passagem inferior ao Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, Norte do Estado Crédito: Santuário Nossa Senhora da Saúde/Divulgação
Para o governador Renato Casagrande, que participou da inauguração, o novo acesso, chamado Antonio Conti Rosalem, é um ganho para o santuário. Vi esse santuário avançando e olha como está bonito. Começou apenas com a igrejinha e hoje está essa maravilha, que atrai cada vez mais devotos para alimentar sua fé e espiritualidade. É um centro de irradiação de forças positivas do nosso cristianismo e um ambiente agradável para fazermos nossas orações, afirmou.
O governador também elogiou o reitor do santuário, dom Décio Sossai Zandonade, e a presença de outros importantes pontos religiosos na região: Dom Décio é um bispo empreendedor, que tem feito um belo trabalho", frisou.
"A força espiritual que temos aqui nessa região, incluindo o Mosteiro Zen Budista, é extraordinária"
Renato Casagrande - Governador
Na região da obra, ao longo da faixa de domínio da ferrovia, foi implantada uma vedação em uma extensão de 685 metros, com objetivo de preservar a segurança das pessoas. O asfaltamento contemplou não só a passagem inferior, como também seus acessos numa extensão total aproximada de 800 metros. O projeto inclui ainda paisagismo e calçada com 2,10 metros de largura com guarda-corpo metálico, atendendo às normas de acessibilidade e garantindo o acesso seguro da comunidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados