Santuário Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, ganha novo acesso

Nova passagem inferior ao Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, Norte do Estado Crédito: Santuário Nossa Senhora da Saúde/Divulgação

O Santuário Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, conta agora com um novo acesso. A obra da passagem inferior substitui o antigo caminho em nível sobre a ferrovia.

O investimento foi de aproximadamente R$ 10 milhões, de acordo com a Vale, que realizou o serviço. As obras tiveram um ano de duração. A nova passagem inferior possui pista rodoviária dupla, com 7,2 metros de largura e altura livre de 5 metros, que possibilita o trânsito de veículos de passeio, caminhões e ônibus.

Nova passagem inferior ao Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, Norte do Estado Crédito: Santuário Nossa Senhora da Saúde/Divulgação

Para o governador Renato Casagrande, que participou da inauguração, o novo acesso, chamado Antonio Conti Rosalem, é um ganho para o santuário. Vi esse santuário avançando e olha como está bonito. Começou apenas com a igrejinha e hoje está essa maravilha, que atrai cada vez mais devotos para alimentar sua fé e espiritualidade. É um centro de irradiação de forças positivas do nosso cristianismo e um ambiente agradável para fazermos nossas orações, afirmou.

O governador também elogiou o reitor do santuário, dom Décio Sossai Zandonade, e a presença de outros importantes pontos religiosos na região: Dom Décio é um bispo empreendedor, que tem feito um belo trabalho", frisou.

"A força espiritual que temos aqui nessa região, incluindo o Mosteiro Zen Budista, é extraordinária" Renato Casagrande - Governador