Santuário de Ibiraçu enche bancos com centenas de imagens de fiéis

Imagens de fieis foram colocadas nos bancos da igreja, em Ibiraçu Crédito: Archimedis Patrício / TV Gazeta

Diante da pandemia de novo coronavírus, que causou o fechamento de comércios, escolas e igrejas em todo o país, o Santuário de Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, norte do Espírito Santo, começou a acolher fotos de fiéis e suas famílias enviadas pela internet para ocupar dezenas de bancos durante as celebrações que, agora, são transmitidas pela internet. A iniciativa começou tímida e usou os bancos apenas da pequena capela do local ainda na semana passada. Agora são mais de duas mil fotos que vão se revezando nas missas.

Com a grande demanda, a equipe levou as fotos impressas para o maior templo do Santuário. A inspiração veio de uma ação realizada pelo padre Reginaldo Manzotti, em outro estado, e uma fiel propôs que Santuário fizesse o mesmo.

Campanha começou usando bancos da pequena capela de Nossa Senhora da Saúde na mesma área Crédito: Santuário Nossa Senhora da Saúde

A igreja acatou o pedido e, assim que divulgou a ação, várias fotos começaram a chegar. As funcionárias e voluntárias recebem as imagens e vão organizando nos bancos. Ao todo, já são mais de duas mil fotos, que vão se revezando, para que todos sejam contemplados.

No meio de tantos outros fieis, a foto da família da operadora de caixa Suhelem Cegatto também está lá.

Foi um choque. Você está num caos desse, tem um lugar que é um refúgio e não pode ir, é meio assustador. Mandamos as fotos e comentei com uns amigos, que também mandaram, contou.

Várias fotos foram colocadas em bancos do santuário, em Ibiraçu Crédito: Archimedis Patrício/ TV Gazeta

O engenheiro mecânico Leonardo Pianca é devoto de Nossa Senhora da Saúde e também enviou uma foto da família.

Que ela interceda a Deus Pai pelas nossas necessidades. A foto é uma forma carinhosa de a gente participar, disse.

O Bispo Emérito e Reitor do Santuário, Dom Décio Sossai Zandonadi, afirmou que a ação trouxe alento aos devotos que não podem estar na igreja fisicamente e reforçou o objetivo da iniciativa.

Para poder fazer com que os devotos e devotas, as pessoas que sentem angústia nessa hora de pandemia mundial, reaproximar do santuário tantas pessoas que gostariam de vir aqui e suplicar à Mãe da Saúde para que tire de nós essa epidemia e afaste de nós esse perigo, explicou.

A assistente administrativa do Santuário, Rosimeri Depizzol, é uma das responsáveis por organizar as fotos nos bancos. Agora, todas as celebrações são transmitidas pela internet e todas as fotos vão ficar no local até a próxima missa.

Funcionárias e voluntárias colam fotos de fieis em santuário de Ibiraçu, ES Crédito: Archimedis Patrício / TV Gazeta