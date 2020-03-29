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Coronavírus no ES

Santuário de Ibiraçu enche bancos com centenas de imagens de fiéis

Por causa da pandemia de novo coronavírus, as missas de Nossa Senhora da Saúde são transmitidas ao vivo, pela internet

Publicado em 29 de Março de 2020 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 17:08
Imagens de fieis foram colocadas nos bancos da igreja, em Ibiraçu
Imagens de fieis foram colocadas nos bancos da igreja, em Ibiraçu Crédito: Archimedis Patrício / TV Gazeta
Diante da pandemia de novo coronavírus, que causou o fechamento de comércios, escolas e igrejas em todo o país, o Santuário de Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, norte do Espírito Santo, começou a acolher fotos de fiéis e suas famílias enviadas pela internet para ocupar dezenas de bancos durante as celebrações que, agora, são transmitidas pela internet. A iniciativa começou tímida e usou os bancos apenas da pequena capela do local ainda na semana passada.  Agora são mais de duas mil fotos que vão se revezando nas missas. 
Com a grande demanda, a equipe levou as fotos impressas para o maior templo do Santuário. A inspiração veio de uma ação realizada pelo padre Reginaldo Manzotti, em outro estado, e uma fiel propôs que Santuário fizesse o mesmo.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Para fieis não saírem de casa, campanha de Santuário em Ibiraçu coloca fotos de fieis espalhadas em bancos
Campanha começou usando bancos da pequena capela de Nossa Senhora da Saúde na mesma área Crédito: Santuário Nossa Senhora da Saúde
A igreja acatou o pedido e, assim que divulgou a ação, várias fotos começaram a chegar. As funcionárias e voluntárias recebem as imagens e vão organizando nos bancos. Ao todo, já são mais de duas mil fotos, que vão se revezando, para que todos sejam contemplados.
No meio de tantos outros fieis, a foto da família da operadora de caixa Suhelem Cegatto também está lá.
Foi um choque. Você está num caos desse, tem um lugar que é um refúgio e não pode ir, é meio assustador. Mandamos as fotos e comentei com uns amigos, que também mandaram, contou.
Várias fotos foram colocadas em bancos do santuário, em Ibiraçu
Várias fotos foram colocadas em bancos do santuário, em Ibiraçu Crédito: Archimedis Patrício/ TV Gazeta
O engenheiro mecânico Leonardo Pianca é devoto de Nossa Senhora da Saúde e também enviou uma foto da família.
Que ela interceda a Deus Pai pelas nossas necessidades. A foto é uma forma carinhosa de a gente participar, disse.
O Bispo Emérito e Reitor do Santuário, Dom Décio Sossai Zandonadi, afirmou que a ação trouxe alento aos devotos que não podem estar na igreja fisicamente e reforçou o objetivo da iniciativa.
Para poder fazer com que os devotos e devotas, as pessoas que sentem angústia nessa hora de pandemia mundial, reaproximar do santuário tantas pessoas que gostariam de vir aqui e suplicar à Mãe da Saúde para que tire de nós essa epidemia e afaste de nós esse perigo, explicou.
A assistente administrativa do Santuário, Rosimeri Depizzol, é uma das responsáveis por organizar as fotos nos bancos. Agora, todas as celebrações são transmitidas pela internet e todas as fotos vão ficar no local até a próxima missa.
Funcionárias e voluntárias colam fotos de fieis em santuário de Ibiraçu, ES
Funcionárias e voluntárias colam fotos de fieis em santuário de Ibiraçu, ES Crédito: Archimedis Patrício / TV Gazeta
Essas fotos não serão descartadas. Vamos fazer um mural para que, depois que tudo volte ao normal, as pessoas possam ver suas fotos, explicou Rosimeri.

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