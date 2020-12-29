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Programação de réveillon

Veja novas regras para visitar o Convento da Penha durante as férias no ES

Medidas começaram a valer nesta semana. Subida agora deve ser feita a pé ou em vans de transporte do Santuário. Confira horários de missas nos dias 31 e 01

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 10:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 10:39
Convento da Penha visto a partir da Ilha do Frade, em Vitória
Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira
Um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, o Convento da Penha estabeleceu novas regras para os visitantes durante o período de férias, que é quando o local costuma receber um grande número de pessoas. As novas regras começaram a valer nesta segunda-feira (28) e visam evitar a propagação da Covid-19.
Uma das mudanças se dá no acesso ao Convento, que agora só poderá ser feito a pé ou por meio das vans de transporte. De segunda a sexta, o acesso de automóveis ao Campinho será reduzido aos primeiros minutos da manhã, ou seja, os primeiros 40 automóveis que chegarem poderão subir, uma vez que, estarão trazendo pessoas para participar da Celebração da Missa no Campinho. O portão abre às 6 horas. 
Aos sábados, domingos e solenidades (e feriados), o acesso dos automóveis ao Campinho será restrito aos voluntários que estarão escalados em alguma atividade relacionada à celebração.

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Para os que optarem pelo serviço de transporte em vans, os bilhetes podem ser adquiridos na portaria do Convento e no ponto de embarque e desembarque localizado no Campinho. O valor é de R$ 5 (subida e descida) e R$3,50 (somente subida ou descida).
Quem quiser subir a pé, pode escolher dois caminhos: pela estrada principal, que possui 1.200 metros, ou pela Ladeira da Penitência, que possui 500 metros de subida íngreme. Além de contemplar a beleza do santuário da natureza, o visitante pode observar plantas, animais e os encantos da mata atlântica.
Nós não queremos, de forma alguma, que o Convento seja no Espírito Santo um epicentro da doença, por isso esse crescimento no número de visitantes exigirá de todos redobrado esforço e atenção. Ainda é tempo do exercício do cuidado, da empatia. Vamos nos cuidar para cuidar do outro, alerta o Frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento.

IDOSOS

Todos os dias, automóveis que transportam idosos, pessoas com importante dificuldade de locomoção, ou crianças de colo poderão subir até o Campinho. Nos horários das celebrações, além de autorizar, os porteiros irão oferecer aos condutores dos veículos orientações a respeito da ocupação do Campinho de modo a evitar maiores transtornos.
"Aqueles automóveis que vierem transportando pessoas idosas, mas sem a intenção de participar das celebrações, serão orientados a voltar em outro momento mais apropriado", diz o texto publicado no site do Convento.

MÁSCARA E PROTEÇÃO CONTRA O SOL

O guardião do Convento lembra ainda que as orientações das autoridades sanitárias para visitas ao monumento religioso mais importante do Estado seguem as mesmas: uso de máscara e distanciamento entre as pessoas.
"Vai visitar o Convento? Use a máscara, é obrigatório! Importante que a máscara cubra o nariz e a boca. O distanciamento, principalmente no Campinho, é indispensável. Ao menos 2 metros de distância um do outro"
Frei Paulo Roberto Pereira - Guardião do Convento da Penha
Missa no Campinho do Convento da Penha em honra à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil
O uso de guarda-chuva é indicado para evitar aglomeração embaixo de árvores Crédito: Fernando Madeira|Arquivo A Gazeta
Para as missas no Campinho, onde há incidência de sol forte, também é aconselhável usar guarda-chuva (ou sombrinha) ou boné, e protetor solar. Por ser uma área aberta, muitas pessoas procuram sombras das árvores, o que pode gerar aglomeração. Sugerimos que as pessoas possam utilizar acessórios que evitem a insolação, finaliza.

PROGRAMAÇÃO DE MISSAS

  • 31 DE DEZEMBRO  QUINTA-FEIRA
  • Missas presenciais: 7h e 15h, no Campinho do Convento
  • Confissões: 8h às 11h e 14h às 16h (necessário agendamento pelo telefone 27 3329-0420)
  • Secretaria: 8h às 16h
  • Sala de Exposições:  8h às 16h
  • Lanchonete: 8h às 16h
  • Vans de transporte: 6h às 16h30
  • Não será permitido acessar o Campinho com veículo próprio
  • 01 DE JANEIRO DE 2021  SEXTA-FEIRA
  • Missa presencial: 9h no Campinho do Convento
  • Confissões: não haverá expediente
  • Secretaria:  não haverá expediente
  • Sala de Exposições:  não haverá expediente
  • Lanchonete:  não haverá expediente
  • Vans de transporte: 8h às 16h
  • Não será permitido acessar o Campinho com veículo próprio

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