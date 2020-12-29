Veja novas regras para visitar o Convento da Penha durante as férias no ES

Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira

Um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo, o Convento da Penha estabeleceu novas regras para os visitantes durante o período de férias, que é quando o local costuma receber um grande número de pessoas. As novas regras começaram a valer nesta segunda-feira (28) e visam evitar a propagação da Covid-19

Uma das mudanças se dá no acesso ao Convento, que agora só poderá ser feito a pé ou por meio das vans de transporte. De segunda a sexta, o acesso de automóveis ao Campinho será reduzido aos primeiros minutos da manhã, ou seja, os primeiros 40 automóveis que chegarem poderão subir, uma vez que, estarão trazendo pessoas para participar da Celebração da Missa no Campinho. O portão abre às 6 horas.

Aos sábados, domingos e solenidades (e feriados), o acesso dos automóveis ao Campinho será restrito aos voluntários que estarão escalados em alguma atividade relacionada à celebração.

Para os que optarem pelo serviço de transporte em vans, os bilhetes podem ser adquiridos na portaria do Convento e no ponto de embarque e desembarque localizado no Campinho. O valor é de R$ 5 (subida e descida) e R$3,50 (somente subida ou descida).

Quem quiser subir a pé, pode escolher dois caminhos: pela estrada principal, que possui 1.200 metros, ou pela Ladeira da Penitência, que possui 500 metros de subida íngreme. Além de contemplar a beleza do santuário da natureza, o visitante pode observar plantas, animais e os encantos da mata atlântica.

Nós não queremos, de forma alguma, que o Convento seja no Espírito Santo um epicentro da doença, por isso esse crescimento no número de visitantes exigirá de todos redobrado esforço e atenção. Ainda é tempo do exercício do cuidado, da empatia. Vamos nos cuidar para cuidar do outro, alerta o Frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento.

IDOSOS

Todos os dias, automóveis que transportam idosos, pessoas com importante dificuldade de locomoção, ou crianças de colo poderão subir até o Campinho. Nos horários das celebrações, além de autorizar, os porteiros irão oferecer aos condutores dos veículos orientações a respeito da ocupação do Campinho de modo a evitar maiores transtornos.

"Aqueles automóveis que vierem transportando pessoas idosas, mas sem a intenção de participar das celebrações, serão orientados a voltar em outro momento mais apropriado", diz o texto publicado no site do Convento.

MÁSCARA E PROTEÇÃO CONTRA O SOL

O guardião do Convento lembra ainda que as orientações das autoridades sanitárias para visitas ao monumento religioso mais importante do Estado seguem as mesmas: uso de máscara e distanciamento entre as pessoas.

"Vai visitar o Convento? Use a máscara, é obrigatório! Importante que a máscara cubra o nariz e a boca. O distanciamento, principalmente no Campinho, é indispensável. Ao menos 2 metros de distância um do outro" Frei Paulo Roberto Pereira - Guardião do Convento da Penha

O uso de guarda-chuva é indicado para evitar aglomeração embaixo de árvores Crédito: Fernando Madeira|Arquivo A Gazeta

Para as missas no Campinho, onde há incidência de sol forte, também é aconselhável usar guarda-chuva (ou sombrinha) ou boné, e protetor solar. Por ser uma área aberta, muitas pessoas procuram sombras das árvores, o que pode gerar aglomeração. Sugerimos que as pessoas possam utilizar acessórios que evitem a insolação, finaliza.

PROGRAMAÇÃO DE MISSAS

31 DE DEZEMBRO  QUINTA-FEIRA

Missas presenciais: 7h e 15h, no Campinho do Convento

Confissões: 8h às 11h e 14h às 16h (necessário agendamento pelo telefone 27 3329-0420)

Secretaria: 8h às 16h

Sala de Exposições: 8h às 16h

Lanchonete: 8h às 16h

Vans de transporte: 6h às 16h30



Não será permitido acessar o Campinho com veículo próprio



01 DE JANEIRO DE 2021  SEXTA-FEIRA

Missa presencial: 9h no Campinho do Convento

Confissões: não haverá expediente

Secretaria: não haverá expediente

Sala de Exposições: não haverá expediente

Lanchonete: não haverá expediente

Vans de transporte: 8h às 16h

Não será permitido acessar o Campinho com veículo próprio