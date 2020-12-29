ES tem recorde de casos e segundo maior número de mortes por Covid-19

Números de infectados pelo novo coronavírus bateu recorde de casos confirmados por dia nesta segunda-feira (28) Crédito: Pixabay

A reportagem de A Gazeta acionou a Sesa para saber se o número alto de casos positivos e de mortes das últimas 24 horas tem relação com represamento de resultados de exames. Em resposta, a Sesa disse que quanto à ocorrência dos óbitos, 83% foram registrados na última semana (do dia 22 ao dia 28) e 14% na semana entre os dias 15 e 21 de dezembro. A secretaria acrescentou que os demais 3% ocorreram em semanas anteriores ao dia 22.

Já em relação aos casos, a Sesa diz que o número é um reflexo da maior exposição da população à doença nas últimas semanas e com a ampliação da capacidade de testagem tanto do Laboratório Central (Lacen), quanto dos serviços privados, o que praticamente zera as pendências diárias de exames.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a Dra. Euzanete Maria Cozer, infecto pediatra, de 50 anos, disse que aumento do número de casos já era esperado, muito em função da postura da população, principalmente dos mais jovens, nas aglomerações em praias, bares e festas. Ainda há a preocupação com a consequência das festas familiares de final de ano que aconteceram no último feriado.

"Muitos não respeitaram as recomendações. Infelizmente a população só segue regras rígidas, não valoriza as recomendações. Os cuidados devem ser redobrados no próximo feriado que se aproxima e nas férias escolares no mês de janeiro. É possível fazer um turismo consciente e com cuidados. Cada um precisa parar e refletir suas atitudes neste momento de pandemia", disse.

SECRETÁRIO FAZ THREAD NO TWITTER

No início da noite desta segunda-feira (28), o secretário Nésio Fernandes fez uma thread  uma série de posts  no Twitter sobre os números que saíram mais cedo. Ele reforça que "não há classe social e nem época do ano para a Covid-19, todos somos potencialmente vulneráveis e suscetíveis, basta viver em sociedade".

Veja sequência abaixo. Nésio esclareceu ainda que o Estado capixaba vive uma "franca fase de aceleração em casos, internações e óbitos" , e que a secretaria e o governo do Estado têm alertado e tomado medidas. O secretário afirmou que janeiro poderá ser pior se a população não impedir a transmissão da doença por meio de distanciamento social e outros cuidados.

Quanto a ocorrência dos óbitos, 81,81% (45) foram na última semana (22/12 a 28/12) e 8 (14,5%) na semana entre os dias 15 e 21/12.



Não há classe social e nem época do ano para o COVID-19, todos somos potencialmente vulneráveis e suscetíveis, basta viver em sociedade. — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) December 28, 2020

Não temos "platô", não temos vacina disponível no Brasil, não temos tratamento medicamentoso específico. Vivemos franca fase de aceleração de casos//internações/óbitos. — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) December 28, 2020

Fiscalização, ampliação de leitos e da testagem, valorização da atenção primária, boas práticas assistenciais, aposta na ciência, medidas qualificadas para contextos de transmissão, transparência nos dados, nas informações qualificadas, clareza e diálogo nas decisões de governo. — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) December 28, 2020

A pandemia não acabou, revitalizou-se com força, ela se alimenta da soberba, da multidão de "conselhos tolos", da ilusão e da falsa sensação de segurança de quem menospreza o seu risco real. Não se aglomere, não faça reuniões de família para além do seu círculo dosmético. — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) December 28, 2020

PRAIAS CHEIAS NO FIM DE SEMANA

Sol e praias cheias no último domingo de 2020

De acordo com a enfermeira, pós-doutora em Epidemiologia, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e consultora da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ethel Maciel, o ideal é escolher horários para ir à praia em que geralmente tenha menos gente. Para a pesquisadora, os núcleos familiares que vivem juntos podem permanecer próximos na areia, mas devem evitar contato com pessoas de outros grupos. E o que vale na água é o mesmo que vale na areia, segundo Ethel Maciel.

"Deve ser mantido o distanciamento físico das pessoas. Não temos evidências de que o vírus possa ser transmitido na água, mas é sempre bom ficar em distanciamento das outras pessoas para que não tenha problema quando a pessoa estiver, por exemplo, falando. Deve-se evitar aglomerar, ficar próximo dos outros", disse.