Covid-19: ES começa a última semana do ano com mais de mil internados

O índice supera os 1.002 leitos ocupados que foram divulgados neste domingo (27) Crédito: Governo do Estado/Divulgação

Os números da Covid-19 continuam elevados: desta vez, o número de pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e enfermarias no Espírito Santo chegou a 1.042 nesta segunda-feira (28), o que representa 79,97% de ocupação de leitos disponíveis. O índice supera a ocupação de leitos divulgada neste domingo (27), quando 1.002 leitos estavam sendo utilizados por pacientes com complicações da doença, segundo o painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Esta é a segunda vez que o Espírito Santo começou a semana com mais de mil pacientes internados, sendo que na última segunda-feira (21) havia 1.050 pessoas em UTIs e unidades abertas de internação.

Do total de internações de hoje (28), 545 pessoas estão em UTIs e 497 em enfermarias. Em números percentuais estes representam 82,83% e 77,05%, respectivamente, da ocupação de leitos disponíveis no Estado.

Desde o dia 17 de dezembro, internações em UTIs superam a marca dos 500 pacientes. Apesar da variação que tem se apresentado, a manutenção acima deste número não ocorria no Estado desde o início de agosto, quando no dia 3, foram registradas 514 internações em Unidades de Terapia Intensiva.

O crescimento do número de vagas ocupadas nos hospitais do Estado também afeta um dos principais indicadores da elaboração do Mapa de Risco do Governo do Estado: o número de leitos potenciais para o tratamento da doença, que leva em conta a capacidade de ampliação de vagas de UTIs e enfermarias que o Espírito Santo possui.

A COVID-19 NO ESTADO

O Espírito Santo registrou 55 mortes e 3.517 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas . Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (28). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.996 mortes pela doença e 242.553 casos confirmados.

O município de Vila Velha, com 33.265 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (30.306 casos), Vitória (28.411) e Cariacica (20.586).

A quantidade de curados também subiu, chegando a 222.312. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e 757.333 testes já foram realizados no Estado.

RISCO ALTO

Após anúncio do Governo do Estado, feito na última sexta-feira (25) do 37º Mapa de Risco Covid-19, que terá vigência entre hoje (28) e o domingo (03), ao longo da semana do réveillon, oito municípios foram classificados como Risco Alto , dentre eles Guarapari, Linhares, Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Governador Lindenberg, Irupi, Mantenópolis e São Mateus. Dentre as principais medidas de restrição sinalizadas estão os bares e parques fechados e o comércio restrito, além das aulas suspensas.

A respeito das medidas previstas para estas cidades, são válidas as determinações trazidas pela Portaria de nº 226-R, de 21 de novembro da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com as alterações trazidas pelas portarias 233 e 251. Confira todas as restrições previstas para os 8 municípios: