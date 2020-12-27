Cortejo de ambulâncias homenageia motorista vítima da Covid-19 em Vitória

Motorista de ambulância do Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, em Vitória, morreu neste sábado (26) José Dioni Alcantara Fadini, conhecido como "Merreca". Ele atuou por mais de 42 anos como motorista de ambulância da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) e faleceu nesta manhã, mais uma vítima da Covid-19. Um cortejo de ambulâncias homenageou Merreca pelas ruas da Capital.
De acordo com a PMV, o último posto de trabalho do servidor foi justamente no PA da Praia do Suá, onde era conhecido pelo jeito brincalhão e bem humorado. A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória lamentou e disse que se solidariza com familiares, amigos e colegas pela perda.
"Colegas e amigos da PMV prestaram uma última homenagem ao servidor neste sábado com uma mensagem colada na ambulância em que José Dioni trabalhava. Na mensagem, os dizeres: 'Vai com Deus, amigo! Obrigado, Merreca'", disse a secretaria, em nota enviada à reportagem.
Em um post do Facebook, amigos aproveitaram para homenegear o profissional. "Esta é a primeira baixa entre os nossos, do nosso próprio local de trabalho. Por nós, será lembrado como um eterno brincalhão. O nosso PA não será mais o mesmo sem você 'velhinho'. Vá em paz, amigo", diz o post.