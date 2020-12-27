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Adeus a "Merreca"

Cortejo de ambulâncias homenageia motorista vítima da Covid-19 em Vitória

José Dioni Alcantara Fadini, conhecido como 'Merreca', atuou por mais de 42 anos como motorista de ambulância da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) e faleceu vítima do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 23:48

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 23:48

José Dioni, o "Merreca", trabalhou por mais de 42 anos como motorista de ambulância da Prefeitura de Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Motorista de ambulância do Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, em Vitória, morreu neste sábado (26) José Dioni Alcantara Fadini, conhecido como "Merreca". Ele atuou por mais de 42 anos como motorista de ambulância da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) e faleceu nesta manhã, mais uma vítima da Covid-19. Um cortejo de ambulâncias homenageou Merreca pelas ruas da Capital.
De acordo com a PMV, o último posto de trabalho do servidor foi justamente no PA da Praia do Suá, onde era conhecido pelo jeito brincalhão e bem humorado. A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória lamentou e disse que se solidariza com familiares, amigos e colegas pela perda.

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"Colegas e amigos da PMV prestaram uma última homenagem ao servidor neste sábado com uma mensagem colada na ambulância em que José Dioni trabalhava. Na mensagem, os dizeres: 'Vai com Deus, amigo! Obrigado, Merreca'", disse a secretaria, em nota enviada à reportagem.
Amigos e colegas de
Amigos e colegas de "Merreca" prestaram homenagem ao profissional, que faleceu neste sábado (26) Crédito: Leitor | A Gazeta
Em um post do Facebook, amigos aproveitaram para homenegear o profissional. "Esta é a primeira baixa entre os nossos, do nosso próprio local de trabalho. Por nós, será lembrado como um eterno brincalhão. O nosso PA não será mais o mesmo sem você 'velhinho'. Vá em paz, amigo", diz o post.
José Dioni, o
José Dioni, o "Merreca", trabalhou por mais de 42 anos como motorista de ambulância da Prefeitura de Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

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