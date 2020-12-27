Cortejo de ambulâncias homenageia motorista vítima da Covid-19 em Vitória

José Dioni, o "Merreca", trabalhou por mais de 42 anos como motorista de ambulância da Prefeitura de Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Covid-19. Um cortejo de ambulâncias homenageou Merreca pelas ruas da Capital. Motorista de ambulância do Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, em Vitória , morreu neste sábado (26) José Dioni Alcantara Fadini, conhecido como "Merreca". Ele atuou por mais de 42 anos como motorista de ambulância da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) e faleceu nesta manhã, mais uma vítima da. Um cortejo de ambulâncias homenageou Merreca pelas ruas da Capital.

De acordo com a PMV, o último posto de trabalho do servidor foi justamente no PA da Praia do Suá, onde era conhecido pelo jeito brincalhão e bem humorado. A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória lamentou e disse que se solidariza com familiares, amigos e colegas pela perda.

"Colegas e amigos da PMV prestaram uma última homenagem ao servidor neste sábado com uma mensagem colada na ambulância em que José Dioni trabalhava. Na mensagem, os dizeres: 'Vai com Deus, amigo! Obrigado, Merreca'", disse a secretaria, em nota enviada à reportagem.

Amigos e colegas de "Merreca" prestaram homenagem ao profissional, que faleceu neste sábado (26) Crédito: Leitor | A Gazeta

Em um post do Facebook, amigos aproveitaram para homenegear o profissional. "Esta é a primeira baixa entre os nossos, do nosso próprio local de trabalho. Por nós, será lembrado como um eterno brincalhão. O nosso PA não será mais o mesmo sem você 'velhinho'. Vá em paz, amigo", diz o post.