Praia do Morro, em Guarapari, estava lotada na manhã deste sábado (26) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A reportagem da TV Gazeta esteve na cidade da manhã deste sábado (26) e encontrou praias lotadas. Em alguns pontos da Praia do Morro, por exemplo, já não havia espaço para cadeiras ou guarda-sol. Embora os ambulantes usassem máscara, turistas e moradores se aglomeravam na areia, sem demonstrar preocupação com a pandemia.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - em risco alto no novo mapa, Guarapari tem sábado de praias lotadas

37º Mapa de Risco Covid-19 do Espírito Santo traz oito cidades em risco alto Crédito: Governo do ES/Divulgação

RESTRIÇÕES

Desde a última quarta-feira, quando a Prefeitura de Guarapari publicou um novo decreto com medidas de enfrentamento à pandemia, a cidade já enfrenta regras mais restritivas. Nesta segunda-feira (28), o comitê de emergência em saúde pública vai se reunir e novas medidas de cautela devem ser adotadas pelo município.

Por enquanto, bares e restaurantes podem funcionar de segunda à sábado até as 22 horas e, no domingo até às 16 horas, mas é preciso manter o distanciamento de dois metros de uma mesa para outra, com ocupação máxima de seis pessoas por mesa. Em caso de descumprimento dessas medidas, será aplicado multa.

Ainda segundo o decreto, fica permitido o funcionamento dos quiosques até as 22 horas e galerias e centros comerciais devem funcionar com 50% da ocupação. Já os ambulantes devem atender às normas sanitárias de medidas de prevenção ao novo coronavírus, sendo obrigatório o uso de máscara facial e higienização das mãos com álcool gel 70%. Em caso de descumprimento das normas, o ambulante estará sujeito à cassação da licença.

Há também limitação de pessoas em casas de aluguel para temporada, controle de entrada dos ônibus e vans de excursão. Além de proibição de instalação de tendas nas praias, durante a virada do ano, e cancelamento da queima de fogos. Boates e casas de show também estão proibidas de funcionar.

Todas essas medidas podem ficar ainda mais rígidas a partir de segunda-feira (28), quando a cidade passa a ser considerada risco alto para a transmissão do coronavírus.

REGRAS PARA CIDADES DE RISCO ALTO