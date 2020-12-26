Mesmo com pandemia, o município de Guarapari amanheceu lotado neste sábado (26). Muita gente escolheu aproveitar o dia de sol na praia, sem evitar aglomerações e sem respeitar as recomendações do uso de máscara por conta da Covid-19. A cidade, um dos locais mais frequentados do Espírito Santo durante o verão, está em risco moderado até domingo (27). No entanto, o novo mapa de risco começa a valer nesta segunda-feira (28), com Guarapari classificada como risco alto.
A reportagem da TV Gazeta esteve na cidade da manhã deste sábado (26) e encontrou praias lotadas. Em alguns pontos da Praia do Morro, por exemplo, já não havia espaço para cadeiras ou guarda-sol. Embora os ambulantes usassem máscara, turistas e moradores se aglomeravam na areia, sem demonstrar preocupação com a pandemia.
Covid-19 - em risco alto no novo mapa, Guarapari tem sábado de praias lotadas
RESTRIÇÕES
Desde a última quarta-feira, quando a Prefeitura de Guarapari publicou um novo decreto com medidas de enfrentamento à pandemia, a cidade já enfrenta regras mais restritivas. Nesta segunda-feira (28), o comitê de emergência em saúde pública vai se reunir e novas medidas de cautela devem ser adotadas pelo município.
Por enquanto, bares e restaurantes podem funcionar de segunda à sábado até as 22 horas e, no domingo até às 16 horas, mas é preciso manter o distanciamento de dois metros de uma mesa para outra, com ocupação máxima de seis pessoas por mesa. Em caso de descumprimento dessas medidas, será aplicado multa.
Ainda segundo o decreto, fica permitido o funcionamento dos quiosques até as 22 horas e galerias e centros comerciais devem funcionar com 50% da ocupação. Já os ambulantes devem atender às normas sanitárias de medidas de prevenção ao novo coronavírus, sendo obrigatório o uso de máscara facial e higienização das mãos com álcool gel 70%. Em caso de descumprimento das normas, o ambulante estará sujeito à cassação da licença.
Há também limitação de pessoas em casas de aluguel para temporada, controle de entrada dos ônibus e vans de excursão. Além de proibição de instalação de tendas nas praias, durante a virada do ano, e cancelamento da queima de fogos. Boates e casas de show também estão proibidas de funcionar.
Todas essas medidas podem ficar ainda mais rígidas a partir de segunda-feira (28), quando a cidade passa a ser considerada risco alto para a transmissão do coronavírus.
REGRAS PARA CIDADES DE RISCO ALTO
- Todas as medidas já previstas para os riscos baixo e moderado.
- Suspensão do atendimento ao público em todas as agências bancárias, públicas e privadas.
- Suspensão das atividades presenciais em todos os estabelecimentos de ensino, da rede pública e privada, com exceção de cursos livres.
- Suspensão dos atendimentos em alguns órgãos e repartições públicas.
- Suspensão do atendimento presencial ao público em concessionárias prestadoras de serviço público.
- Suspensão da realização de eventos em geral, corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos, sociais, esportivos e competições esportivas.
- Suspensão da visitação de unidades de conservação ambiental e o funcionamento de todos os parques municipais.
- Suspensão do funcionamento dos cinemas, teatros, circos e similares, exceto em formato drive-in.
- Suspensão da realização de eventos sociais, tais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações.
- Suspensão de funcionamento de espaços de lazer e recreação infantil.
- Suspensão do funcionamento dos parques de diversões e similares.
- Somente é admissível o atendimento presencial nos estabelecimentos comerciais, galerias e centros comerciais, de segunda a sexta-feira, limitado ao horário até às 20h, e, no sábado, até às 16h.
- Somente é admissível o atendimento presencial nos shopping centers de segunda a sexta-feira, limitado ao horário até às 20h, e, no sábado, até às 16h.
- Funcionamento de restaurantes, inclusive os de shopping center, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas, deverá ser de segunda a sexta-feira, limitado ao horário até às 20h, e, no sábado, até às 16h.
- Suspensão do funcionamento de bares.
- Funcionamento das academias com liberação apenas das atividades não aeróbicas.
- Proibição do consumo presencial em distribuidoras de bebidas.
- Implantação de barreira sanitária, pela autoridade municipal, nos limites dos municípios e nas rodovias.