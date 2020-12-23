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Período de festas

Covid-19 no ES: 'Vacina está logo ali, vamos manter os cuidados', diz Reblin

O subsecretário de Vigilância em Saúde Luiz Carlos Reblin, ao lado do secretário Nésio Fernandes, fez um apelo aos capixabas para que sustentem os cuidados, com as festas de fim de ano se aproximando e com o costume de aglomeração

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 17:47
Secretario Nésio Fernandes e subsecretário Reblin durante coletiva
Secretario nesio fernandes e subsecretário Reblin Crédito: Divulgação | Sesa
Com as festas de fim de ano se aproximando, chega também a preocupação  por parte das autoridades e gestores da Saúde  com a aglomeração característica das datas. Em pronunciamento nesta quarta-feira (23), o secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, e o subsecretário de Vigilância em Saúde Luiz Carlos Reblin, fizeram um apelo aos capixabas para que sustentem os cuidados em relação à Covid-19 porque "a vacina está logo ali".
Nésio aproveitou para fazer muitos agradecimentos aos gestores municipais, ao governador do Estado, entidades, à própria Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), aos profissionais que atuam diariamente na linha de frente em combate ao novo coronavírus, entre outros, mas não deixou de frisar que, para diminuir o número de casos e óbitos, é preciso manter cuidados com distanciamento social, não-aglomeração, uso de máscara e higiene.

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"Existe um novo desafio, que a pandemia apresenta agora no final do ano. Reiteramos o apelo e o pedido de que as famílias capixabas não realizem festas de fim de ano, não reúnam de maneira ampla as suas famílias. Não é o momento para isso, para que a gente possa ter a possibilidade de se juntar no final do ano que vem, com a população vacinada e protegida contra a Covid-19", disse.
O subsecretário Reblin ainda reiterou que "a vacina está pronta, logo ali", e que vai levar alguns dias para chegar à população brasileira e capixaba e que, até lá, o que temos para fazer é manter a distância, usar a máscara e lavar as mãos. "É óbvio para nós que, se fazemos uma festa com um número grande de pessoas, em um momento de euforia, de comemoração, nos tornamos mais libertos, passamos a não usar a máscara e o risco aumenta potencialmente", pontuou.
"A vacina está ali no nosso horizonte, já enxergamos do outro lado. Precisamos aguardar a vacina. Neste Natal, no ano-novo ou em qualquer outro momento deste verão, é fundamental mantermos os cuidados"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde
Reblin ainda relembrou que, neste final de ano, um "batalhão" de trabalhadores da saúde continuarão atuando na linha de frente 24h para salvar vidas. "Então fazemos um apelo: trabalhe também para salvar vida. Orienta sua família, seus amigos, não aglomere. Faça o seu papel porque, como dissemos, falta muito pouco para a vacina chegar entre nós", pediu.
Por fim, Reblin desejou um feliz Natal aos capixabas e que o ano que vem seja de esperança para dias melhores. "Um grande Natal a todos, em família, que o ano que vem possa ser um ano em que a esperança brote novamente entre nós, para que dias melhores, com a vacina, possam chegar. Que possamos, novamente, fazer da vida o que fazíamos antes. Muitos cuidados ficarão por muito tempo, mas que a vida possa ter um pouco mais de normalidade do que tem hoje", finalizou o subsecretário.

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