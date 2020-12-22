Número de pacientes em UTI no ES é o maior desde o pico da pandemia

Número de pacientes em UTI no ES é o maior desde 16 de julho Crédito: Carlos Alberto Silva

Do total de internações de hoje (22), 547 pessoas estão em UTIs e 481 em enfermarias. Percentualmente, estes números representam 84,94% e 74,69%, respectivamente, da ocupação de leitos disponíveis.

RÁPIDA EVOLUÇÃO

No ritmo de crescimento atual, o panorama estadual se aproxima do recorde de internações em UTI de toda a pandemia, ápice atingido em 5 de julho, quando havia 600 pessoas nesta situação.

Quanto ao número de casos em 24h, o mês de dezembro bateu três recordes . Inicialmente, no dia 8 deste mês foram computados 2.418 casos, ao passo que no dia seguinte, quarta-feira (09), foram contabilizados 2.419 novos casos, um a mais do que no dia anterior. Na quarta-feira (16), uma semana depois, o Estado chegou aos 2.989 registros e 33 mortes em 24h. Hoje (22) foi contabilizado o maior número de mortes no mês, com 43 óbitos em 24h, o maior registro desde 1 de julho, que teve 45 mortes pela doença.

Em relação aos óbitos pela Covid-19, estes acenderam um alerta neste mês: apenas em dezembro foram registradas 560 mortes, número maior do que o total nos meses anteriores, sendo que em novembro houve 424 mortes de vítimas da doença, em outubro 310 e em setembro 387. Com os óbitos registrados em dezembro, já se alcançou mais da metade dos mortos do mês de julho, considerado até então como o mês de ápice da pandemia, quando 1.045 pessoas perderam a vida em virtude da doença.

A COVID-19 NO ESTADO

O município de Vila Velha, com 32.280 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (29.149 casos), Vitória (27.647) e Cariacica (19.962).