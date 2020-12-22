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16 de julho

Número de pacientes em UTI no ES é o maior desde o pico da pandemia

No total, nesta terça-feira (22), contando também com leitos de enfermaria, há 1.028 pessoas internadas por complicações do novo coronavírus no Espírito Santo

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 18:38
Paciente curado da covid-19 já fora da UTI
Número de pacientes em UTI no ES é o maior desde 16 de julho Crédito: Carlos Alberto Silva
Reta final do último mês do ano e os números da Covid-19 seguem trazendo alertas para o avanço da doença. Desta vez, o número de pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Estado chegou a 547 pessoas, o maior número registrado desde 17 de julho, momento do pico da pandemia. A título de comparação, no dia 16 de julho eram 551 pessoas em UTIs. No total, nesta terça-feira (22), contando também com leitos de enfermaria, há 1.028 pessoas internadas por complicações do novo coronavírus no Espírito Santo.
Do total de internações de hoje (22), 547 pessoas estão em UTIs e 481 em enfermarias. Percentualmente, estes números representam 84,94% e 74,69%, respectivamente, da ocupação de leitos disponíveis.
Na última sexta-feira (18), apenas quatro dias atrás, o número de internações pela Covid-19 havia acabado de ultrapassar a marca de mil pessoas, o que representava 79,81% de ocupação dos leitos que estavam disponíveis, segundo o painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

RÁPIDA EVOLUÇÃO

No ritmo de crescimento atual, o panorama estadual se aproxima do recorde de internações em UTI de toda a pandemia, ápice atingido em 5 de julho, quando havia 600 pessoas nesta situação.
Quanto ao número de casos em 24h, o mês de dezembro bateu três recordes. Inicialmente, no dia 8 deste mês foram computados 2.418 casos, ao passo que no dia seguinte, quarta-feira (09), foram contabilizados 2.419 novos casos, um a mais do que no dia anterior. Na quarta-feira (16), uma semana depois, o Estado chegou aos 2.989 registros e 33 mortes em 24h. Hoje (22) foi contabilizado o maior número de mortes no mês, com 43 óbitos em 24h, o maior registro desde 1 de julho, que teve 45 mortes pela doença.  
Em relação aos óbitos pela Covid-19, estes acenderam um alerta neste mês: apenas em dezembro foram registradas 560 mortes, número maior do que o total nos meses anteriores, sendo que em novembro houve 424 mortes de vítimas da doença, em outubro 310 e em setembro 387. Com os óbitos registrados em dezembro, já se alcançou mais da metade dos mortos do mês de julho, considerado até então como o mês de ápice da pandemia, quando 1.045 pessoas perderam a vida em virtude da doença.

A COVID-19 NO ESTADO

O Espírito Santo registrou 43 mortes e 2.340 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta terça-feira (22). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.839 mortes pela doença e 232.760 casos confirmados.
O município de Vila Velha, com 32.280 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (29.149 casos), Vitória (27.647) e Cariacica (19.962).
A quantidade de curados também subiu, chegando a 213.841. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e 737.118 testes já foram realizados no Estado.

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