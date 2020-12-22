Mourão diz esperar início da vacinação contra Covid-19 em fevereiro

Ele citou o prazo de cinco dias para distribuir o imunizante em todo o País, depois de comprada e estocada a vacina. "Acredito que talvez em fevereiro, se Deus quiser, a gente consegue estar vacinando."

O vice-presidente também comentou sobre restrições a voos vindos do Reino Unido, que registra casos de uma nova cepa mais contagiosa do vírus. "Para chegar aqui no Brasil tem que estar testado. É a única restrição", destacou Mourão. Como o Estadão mostrou, até o momento o Brasil, ao contrário de países europeus, não planeja restringir ou suspender voos vindos do Reino Unidos.