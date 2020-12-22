AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Mourão diz esperar início da vacinação contra Covid-19 em fevereiro
Imunização

Mourão diz esperar início da vacinação contra Covid-19 em fevereiro

O vice-presidente também citou para jornalistas que o prazo de cinco dias para distribuir o imunizante em todo o País, depois de comprada e estocada a vacina.

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 17:01
O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) se encontra com o governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta.
O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) se encontra com o governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta. Crédito: Vitor Jubini
vice-presidente Hamilton Mourão disse a jornalistas nesta terça-feira (22), que espera o início da vacinação contra a Covid-19 em fevereiro. "Temos que aguardar as compras das vacinas que devem ser feitas. São dois aspectos, primeiro comprar e distribuir em todo o território nacional e a partir daí começar (a imunização)", disse.
Ele citou o prazo de cinco dias para distribuir o imunizante em todo o País, depois de comprada e estocada a vacina. "Acredito que talvez em fevereiro, se Deus quiser, a gente consegue estar vacinando."
O vice-presidente também comentou sobre restrições a voos vindos do Reino Unido, que registra casos de uma nova cepa mais contagiosa do vírus. "Para chegar aqui no Brasil tem que estar testado. É a única restrição", destacou Mourão. Como o Estadão mostrou, até o momento o Brasil, ao contrário de países europeus, não planeja restringir ou suspender voos vindos do Reino Unidos.

Veja Também

Fiocruz começa a entregar vacina ao Ministério da Saúde em 8 de fevereiro

Empresa pode exigir vacina contra Covid? Leitores comentam

Pela igualdade de acesso à vacina de Covid-19: uma questão bioética

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Cuba tenta recuperar sua soberania com reformas inspiradas na China e no Vietnã
Imagem de destaque
A erupção vulcânica que produziu o som mais alto registrado na história
Nasa capta imagem do El Niño - fenômeno meteorológico que eleva as temperaturas
Como o El Niño pode pesar no bolso dos brasileiros até 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados