Empresa pode exigir vacina contra Covid? Leitores comentam

Especialista exibe amostra da vacina contra Covid-19 chamada Sputnik, produzida em São Petersburgo, Rússia Crédito: REUTERS / Anton Vaganov / Folhapress

Para Ricardo Calcini, professor da FMU, se o Estado pode restringir a circulação de pessoas para proteger a população, empresas podem fazer o mesmo no seu espaço. Profissionais que recusem a vacina poderiam ser dispensados por justa causa, como já pode ocorrer com quem não usa equipamentos de segurança. ⠀

Mihoko Kimura, do escritório TozziniFreire, afirma que as empresas terão mais segurança para exigir a imunização se forem editadas leis tornando a vacinação obrigatória. Nesse caso, empregados que não tomarem vacina poderão sofrer medidas disciplinares, incluindo demissão, por colocar os colegas em risco, diz.⠀

O assunto levantou debate entre os leitores de A Gazeta nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Vacina sempre foi obrigatória, para matricular criança, para viajar, enfim... não sei de onde o povo tirou esse medinho de vacina. (Thayná Rodrigues)

Faz campanha pra parar a vacinação contra raiva em cães e gatos e a de aftosa no gado. Que tal? Dá vacina aos bichos só se o dono quiser. Bora voltar pra Idade Média com estilo. Algumas coisas que nem “adulto” pode ter liberdade de escolha: usar cinto de segurança, uar capacete e tomar vacina. (Carlos Moura)

Na Suíça a vacina não é obrigatória. Devíamos copiar o Primeiro Mundo. (Arildo Silva)

Talvez seja porque a Suíça seja um país rico, sem problemas maiores em relação ao seu sistema de saúde; é minúsculo, de pouco mais de 8 milhões de habitantes; está encravado entre montanhas; não tem saída para o mar e as pessoas de lá não estão preocupadas se o ato de se vacinar é de “esquerda” ou de “direita”. Talvez seja por isso… (João Carlos Miguel Costa)

Mas é claro que vão exigir. Que empresário vai querer ter em sua equipe funcionários que querem espalhar o vírus? O custo é muito alto. Cumprimentos ao STF. (Tereza c. Brunelli)

Quando alguém que tomou a vacina não morrer de Covid, aí sim podemos conversar. (Flavio Soares)

Essa galera que está falando que vai tomar, lembre-se que estamos no Brasil , no Brasil. Vocês acham que terá vacina para todos? Mesmo quem queira tomar não vai ter pra todos. Relaxa, isso é fogo de palha de quem quer botar pressão em quem não quer tomar vacina. (Felipe Fernandes)

Isso é ridículo e não tem necessidade nenhuma disso. Estamos sofrendo com essa pandemia já tem quase um ano. As pessoas rezam pra essa vacina sair, a grande maioria quer a vacina, só que tem uma logística por trás para chegar a todos! Vai demorar muito para vacinar todos, os que se recusarem vão perceber que as pessoas não morreram e nem viraram jacaré e vão tomar depois! Com fé em Deus essa pandemia vai acabar! (Helder Freitas Neves)

Não acho justo, até porque a vacina ano que vem ainda não é pra todos, somente grupo de risco. (Christiane Leal)

Chegando em 2021 e temos que discutir se é necessário ou não tomar uma vacina... toda pessoa ignorante o suficiente que faz um questionamento sobre uma vacina testada e aprovada pelos órgãos competentes já pensou em quantas vezes seus pais o levaram para se vacinar? (Bruno Barbosa)

Mas quando poderão obrigar essa vacina? Por enquanto, a grande maioria vai ficar fora do esquema vacinal, e nem se você quiser pagar vai conseguir, porque neste momento será somente pelo SUS… (Andreia Perazzio)

Decisão sensata! Até porque os países também começarão a exigir a vacinação para receber os estrangeiros. (Chris Pretti)

Ainda acho a informação e a conscientização melhor do que a obrigatoriedade. Cadê os programas de TV com pautas sobre a vacina, tirando dúvidas, reportagens, propagandas... Tem muita gente com medo e com razão. (Lorena Pontes)

Quem irá se responsabilizar por vacinar funcionários com uma vacina que só Deus sabe que reação vai causar? Esse país está cada vez pior. (Debora Silva)