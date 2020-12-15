'Faça sua parte, dê valor à vida dos profissionais de saúde', diz leitor

Avanço do coronavírus no Estado gerou debate entre os leitores Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay

MORTES DE MÉDICOS CAPIXABAS

Em menos de uma semana, 6 médicos perderam a vida para a Covid no ES (Cotidiano, 11/12). Sabe o que mais me assusta lendo os comentários? É que mesmo com notícias assim, em todo post tem gente negando a ciência e fazendo pouco caso do que está acontecendo. Há 15 anos, por exemplo, a gente estava vendo a ciência clonar ovelha. Hoje, a gente tem movimento antivacina que está trazendo várias doenças de volta. Mas também, né, foi eleito um presidente que nega a ciência. A gente regrediu quantos anos pras pessoas pararem de acreditar na ciência e fazerem pouco caso da vida dos profissionais da saúde que estão nos hospitais dando a vida pela gente? Eu vejo muita gente usando "mas e", não interessa quem faz errado, faça sua parte, dê valor à vida desses profissionais e parem de relativizar o quanto eles estão se doando pra salvar vidas. (Thiago) Sabe o que mais me assusta lendo os comentários? É que mesmo com notícias assim, em todo post tem gente negando a ciência e fazendo pouco caso do que está acontecendo. Há 15 anos, por exemplo, a gente estava vendo a ciência clonar ovelha. Hoje, a gente tem movimento antivacina que está trazendo várias doenças de volta. Mas também, né, foi eleito um presidente que nega a ciência. A gente regrediu quantos anos pras pessoas pararem de acreditar na ciência e fazerem pouco caso da vida dos profissionais da saúde que estão nos hospitais dando a vida pela gente? Eu vejo muita gente usando "mas e", não interessa quem faz errado, faça sua parte, dê valor à vida desses profissionais e parem de relativizar o quanto eles estão se doando pra salvar vidas.

Agora a pergunta: "Qual o grau de preocupação de grande parte da população em se proteger e evitar a sobrecarga nos serviços de saúde?!" Deixa eu dar um choque de realidade aqui..."Não existe essa preocupação, muitos estão ******* para os profissionais de saúde e querem mesmo se aglomerar em festas de fim de ano, como também em bares, boates e praias lotadas!". Pronto... falei!. Um absurdo como as pessoas não se amam e muito menos amam o próximo vulnerável! (Hélio Júnior)

Como mudar esse cenário se não temos estratégias de vacinação, sem ter acordos com as farmacêuticas, sem conscientização da população, sem seguir a ciência e não a política. Estamos com um Ministério da Saúde que parece não saber criar logística para vacinação! Estamos perdidos em um cenário de “vaidade política”, esquecendo da saúde pública. (Liz Spinassé)

Médica ginecologista de Vila Velha morre vítima da Covid-19 (Cotidiano, 14/11). E as pessoas continuam saindo. Aglomerando. Bebendo... Festejando... Levando a doença para pessoas que se cuidam e ficam dentro de casa... Ou que estão exercendo sua função de cuidados com a saúde. Deus conforte essa família. (Regi Ventura) . E as pessoas continuam saindo. Aglomerando. Bebendo... Festejando... Levando a doença para pessoas que se cuidam e ficam dentro de casa... Ou que estão exercendo sua função de cuidados com a saúde. Deus conforte essa família.

É tenso, triste saber que uma médica morre de Covid-10 enquanto o povo não está nem aí. Chega a ser vergonhoso. (Sônia Alves)

Não foi só “mais uma médica”, foi uma professora, mãe, filha, mulher, ser humano! As aglomerações só comprovam a falta de respeito da população com todos os profissionais da área da saúde! Aplaudir, dizer que sente muito e não tomar atitudes pra pandemia não adianta p* nenhuma! Mais ação e menos politicagem. (Bruna Avanza)

AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS

'Covid-19 está galopante no interior do ES', alerta Casagrande (Cotidiano, 11/12). Está galopando no Estado todo e vai só piorar porque as pessoas não ligam mais pra saúde própria ou do próximo! (Ana Paula Azeredo) . Está galopando no Estado todo e vai só piorar porque as pessoas não ligam mais pra saúde própria ou do próximo!

Está demorando muito pra fechar tudo! As pessoas não estão levando a sério, infelizmente! (Fernanda Lamego Furtado)

Se não forem tomadas sérias providências logo, vamos perder muitas vidas. A população não ajuda, então o jeito são medidas severas, infelizmente. (Claudia Oliveira Santos Malta)

Ninguém está ligando pra nada, estão achando que esta tudo normal , o problema é que muitos que estão sofrendo e morrendo, muita das vezes não têm culpa de nada, são contaminados por alguns irresponsáveis. Muito triste essa realidade. (Tatiani)

Por mais chato que seja, ter que voltar a ficar em casa é realmente a única solução, aqui em Jardim da Penha e em Jardim Camburi está cada vez mais raro ver alguém de máscara ao andar na rua. Não tem outra alternativa. (Gabriel Teixeira)

FESTAS DE FIM DE ANO

Guarapari cancela queima de fogos no ano-novo (Cotidiano, 12/12). Agradecemos, eu, meus filhos, idosos, animaizinhos... Infelizmente ano que vem não temos o que comemorar, pois este ano foram muitas e muitas vidas perdidas pro coronavírus, à 0h deveria ter 1 minuto de silêncio sem fogos, ou barulho, em homenagem às vítimas. (Kelly Costta) . Agradecemos, eu, meus filhos, idosos, animaizinhos... Infelizmente ano que vem não temos o que comemorar, pois este ano foram muitas e muitas vidas perdidas pro coronavírus, à 0h deveria ter 1 minuto de silêncio sem fogos, ou barulho, em homenagem às vítimas.

Enfim, lucidez! Parabéns aos envolvidos. (Gustavo Maioli)

Alguém sensato! Em respeito às vítimas e por todo esse ano! E infelizmente nem todos pensam dessa forma e não estão nem aí. (Monara Fonseca)