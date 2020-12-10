Espírito Santo perde mais dois médicos vítimas da Covid-19

"São mais duas perdas irreparáveis não apenas para a Medicina, mas para todos. Sempre que perdemos um médico, a sociedade também perde. Tive a chance de estudar com o Marcos na Ufes. Um homem íntegro, profissional dedicado e muito querido por quem o conhecia. Uma perda muito precoce e que nos deixa profundamente abalados. Sobre o doutor Horácio também nos entristece demais, pois dedicou muito da sua vida à Medicina. A Ames lamenta profundamente a perda repentina desses dois médicos para o Espírito Santo. É triste perder companheiros, mas em nosso juramento sabemos que temos de nos dedicar à profissão, muitas vezes com a própria vida", lamentou Arantes.