O Espírito Santo perdeu mais dois médicos para a Covid-19 nesta quarta-feira (9): o ginecologista aposentado e professor universitário Horácio Lacerda e o endoscopista e socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Marcos Mantelmacher. Com as perdas, o Estado chegou a triste marca de 17 profissionais levados pela Covid-19.
Espírito Santo perde mais dois médicos vítimas da Covid-19
Contemporâneos e formados na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o presidente da Associação Médica do Espírito Santo (Ames), o cirurgião geral e vascular Leonardo Lessa Arantes, lamentou a perda do amigo, como definiu Marcos Mantelmacher, e também do ginecologista Horácio Lacerda.
"São mais duas perdas irreparáveis não apenas para a Medicina, mas para todos. Sempre que perdemos um médico, a sociedade também perde. Tive a chance de estudar com o Marcos na Ufes. Um homem íntegro, profissional dedicado e muito querido por quem o conhecia. Uma perda muito precoce e que nos deixa profundamente abalados. Sobre o doutor Horácio também nos entristece demais, pois dedicou muito da sua vida à Medicina. A Ames lamenta profundamente a perda repentina desses dois médicos para o Espírito Santo. É triste perder companheiros, mas em nosso juramento sabemos que temos de nos dedicar à profissão, muitas vezes com a própria vida", lamentou Arantes.
Além de ser plantonista no Samu, Marcos atendia em uma clínica própria especializada em endoscopia e do trato gastrointestinal em Campo Grande, em Cariacica, e também atuava no Hospital Vila Velha, cidade onde residia. Aos 46 anos, ele deixa a esposa, a enfermeira Giovana Borin, e dois filhos.
Em nota de pesar, o Conselho Regional de Medicina do Espírito (CRM-ES), a Ames, a Sociedade de Gastroenterologia do Espírito Santo e a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva lamentaram as perdas dos dois profissionais da linha de frente. As entidades se solidarizaram com os familiares e amigos dos médicos vitimados pela Covid-19 no Estado.
No último fim de semana, outros dois médicos morreram em decorrência do coronavírus. O médico Iran Guimarães de Azevedo, de 72 anos, que trabalhava como clínico geral, ginecologista e obstetra em Domingos Martins, faleceu no domingo (6) após complicações da doença. No mesmo dia, o médico Reinaldo Barbosa Caixeta também perdeu a vida devido à Covid-19. Ele atuava no Hospital São Marcos, em Nova Venécia, no Noroeste capixaba. Ele foi o terceiro profissional da unidade vitimado pela doença. Além dele, morreram os médicos Hélio Perroni, de 68 anos, e também Raul Lima, de apenas 28 anos.