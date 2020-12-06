O novo coronavírus tirou a vida de mais um profissional da Saúde do Espírito Santo. Faleceu na manhã deste domingo (6) o médico Iran Guimarães de Azevedo, aos 72 anos, que trabalhava como clínico geral, ginecologista e obstetra. Com atuação reconhecida na cidade de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, ele estava internado em um hospital particular em Cariacica, na Grande Vitória, e teve complicações por conta de uma pneumonia, provocada pela Covid-19.
Médico de Domingos Martins morre após complicações da Covid-19
Segundo Valéria Cunha Guimarães, esposa do médico, o quadro se agravou nas últimas horas por conta da pneumonia. Era um homem tão bom, sensível, um médico de verdade. Ele salvou a vida de muitas pessoas e colocou muitas vidas também no mundo. Ele só queria o bem da pessoas, disse, emocionada. Eles eram casados há 42 anos.
Em publicação na rede social, a Prefeitura de Domingos Martins lamentou a morte do profissional. É com extremo pesar que a Prefeitura Municipal de Domingos Martins comunica o falecimento do médico Iran Guimarães de Azevedo. A Prefeitura lamenta profundamente a morte deste ilustre cidadão martinense e se solidariza com familiares e amigos neste momento tão difícil, diz a nota. O velório será restrito a familiares.