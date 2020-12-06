Médico de Domingos Martins morre após complicações da Covid-19

Segundo Valéria Cunha Guimarães, esposa do médico, o quadro se agravou nas últimas horas por conta da pneumonia. Era um homem tão bom, sensível, um médico de verdade. Ele salvou a vida de muitas pessoas e colocou muitas vidas também no mundo. Ele só queria o bem da pessoas, disse, emocionada. Eles eram casados há 42 anos.