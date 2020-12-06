Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto na Saúde

Médico de Domingos Martins morre após complicações da Covid-19

Iran Guimarães de Azevedo, de 72 anos,  que trabalhava como clínico geral, ginecologista e obstetra, faleceu neste domingo (6). Ele desenvolveu pneumonia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 13:21

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 13:21

O médico Iran Guimarães de Azevedo, vítima da covid-19, tinha atuação em Domingos Martins
Médico Iran Guimarães de Azevedo morreu vítima da Covid-19 Crédito: Acervo pessoal
O novo coronavírus tirou a vida de mais um profissional da Saúde do Espírito Santo. Faleceu na manhã deste domingo (6) o médico Iran Guimarães de Azevedo, aos 72 anos, que trabalhava como clínico geral, ginecologista e obstetra. Com atuação reconhecida na cidade de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, ele estava internado em um hospital particular em Cariacica, na Grande Vitória, e teve complicações por conta de uma pneumonia, provocada pela Covid-19. 
Médico de Domingos Martins morre após complicações da Covid-19
Segundo Valéria Cunha Guimarães, esposa do médico, o quadro se agravou nas últimas horas por conta da pneumonia. Era um homem tão bom, sensível, um médico de verdade. Ele salvou a vida de muitas pessoas e colocou muitas vidas também no mundo. Ele só queria o bem da pessoas, disse, emocionada. Eles eram casados há 42 anos. 
Em publicação na rede social, a Prefeitura de Domingos Martins lamentou a morte do profissional. É com extremo pesar que a Prefeitura Municipal de Domingos Martins comunica o falecimento do médico Iran Guimarães de Azevedo. A Prefeitura lamenta profundamente a morte deste ilustre cidadão martinense e se solidariza com familiares e amigos neste momento tão difícil, diz a nota. O velório será restrito a familiares.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 4.385 mortes e passa de 198 mil casos

Jovens são os que mais se contaminam e transmitem coronavírus no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual
Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados