Coronavírus: ES registra 4.385 mortes e passa de 198 mil casos

Praia da Costa, em Vila Velha, no dia em que ES atinge a marca de 4.385 óbitos pelo novo coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Mais 12 óbitos foram registrados no Espírito Santo neste sábado (05), elevando para 4.385 o total de mortes provocadas pelo novo coronavírus . Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ), também já são 198.947 casos confirmados da doença, 1.843 apenas em 24 horas.

O município de Vila Velha, com 28.763 registros, mantém o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Serra (25.457), Vitória (24.803) e Cariacica (17.724). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.679 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.282.

A quantidade de curados também subiu, chegando a 182.520. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,2%, e 657.504 mil testes já foram realizados no Estado.

PRAIAS CHEIAS

E mesmo com o Espírito Santo atingindo a marca de 4.385 óbitos neste sábado (5), as praias de Itapoã e Praia da Costa, em Vila Velha, ficaram cheias. As fotos são do fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, que fez um giro pelos locais no início desta tarde.

Coronavírus no ES: praias ficam cheias em Vila Velha neste sábado (5)

O QUE DIZ O MAPA DE RISCO ATUAL

O aumento do número de casos e as mortes causadas pelo novo coronavírus refletiram no novo Mapa de Risco, divulgado pelo governo do Espírito Santo na sexta-feira (4) . Ao todo, 49 municípios estão em risco moderado. O número inclui 15 cidades que estavam em risco baixo no último mapa, do dia 27 de novembro.

Além do aumento de cidades em amarelo no mapa, o Estado volta a ter, depois de quase três meses, um município em vermelho. Mantenópolis, na Região Noroeste, passou para a classificação de risco alto.

ES volta a ter cidade com risco alto para a Covid-19 Crédito: Divulgação/ Governo do Estado