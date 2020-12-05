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Pandemia

Coronavírus: ES registra 4.385 mortes e passa de 198 mil casos

No total, 198.947 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no Espírito Santo, das quais 4.385 morreram em decorrência da doença

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2020 às 18:20
Praia da Costa, em Vila Velha, no dia em que ES atinge a marca de 4.385 óbitos pelo novo coronavírus
Praia da Costa, em Vila Velha, no dia em que ES atinge a marca de 4.385 óbitos pelo novo coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Mais 12 óbitos foram registrados no Espírito Santo neste sábado (05), elevando para 4.385 o total de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 198.947 casos confirmados da doença, 1.843 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 28.763 registros, mantém o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Serra (25.457), Vitória (24.803) e Cariacica (17.724). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.679 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.282.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 182.520. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,2%, e 657.504 mil testes já foram realizados no Estado.

PRAIAS CHEIAS

E mesmo com o Espírito Santo atingindo a marca de 4.385 óbitos neste sábado (5), as praias de Itapoã e Praia da Costa, em Vila Velha, ficaram cheias. As fotos são do fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, que fez um giro pelos locais no início desta tarde.

Coronavírus no ES: praias ficam cheias em Vila Velha neste sábado (5)

O QUE DIZ O MAPA DE RISCO ATUAL

O aumento do número de casos e as mortes causadas pelo novo coronavírus refletiram no novo Mapa de Risco, divulgado pelo governo do Espírito Santo na sexta-feira (4). Ao todo, 49 municípios estão em risco moderado. O número inclui 15 cidades que estavam em risco baixo no último mapa, do dia 27 de novembro.
Além do aumento de cidades em amarelo no mapa, o Estado volta a ter, depois de quase três meses, um município em vermelho. Mantenópolis, na Região Noroeste, passou para a classificação de risco alto.
Mapa foi divulgado pelo Governo do Estado
ES volta a ter cidade com risco alto para a Covid-19 Crédito: Divulgação/ Governo do Estado
Os 17 municípios que estavam em risco baixo e passaram para risco moderado foram: Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Baixo Guandu, Itaguaçu, Rio Bananal, Itarana, Afonso Claudio, Ibatiba, Iúna, Muniz Freire, Castelo, Guaçuí, Marechal Florano, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul, Marataízes e Venda Nova do Imigrante. Já as duas cidades que passaram de risco moderado para baixo são Ibiraçu, na Região Norte, e Piúma, na Região Sul.

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