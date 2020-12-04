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Mapa de Risco

Covid-19: ES volta a ter cidade em risco alto; 49 estão em risco moderado

Além do aumento de cidades em amarelo no mapa, o Estado volta a ter, depois de quase três meses, um município em vermelho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 20:33

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 20:33

A informação é do Governo do ES
Governo do Estado divulga mapa de risco que começa a valer segunda (07) Crédito: Divulgação/ Governo do Estado
O aumento do número de casos e as mortes causadas pelo novo coronavírus refletiram no novo Mapa de Risco, divulgado pelo governo do Espírito Santo nesta sexta-feira (04). Ao todo, 49 municípios estão em risco moderado. O número inclui 15 cidades  que estavam em risco baixo no último mapa, do dia 27 de novembro.
Além do aumento de cidades em amarelo no mapa, o Estado volta a ter, depois de quase três meses, um município em vermelho. Mantenópolis, na Região Noroeste, passou para a classificação de risco alto.
Os 17 municípios que estavam em risco baixo e passaram para risco moderado foram: Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Baixo Guandu, Itaguaçu, Rio Bananal, Itarana, Afonso Claudio, Ibatiba, Iúna, Muniz Freire, Castelo, Guaçuí, Marechal Florano, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul, Marataízes e Venda Nova do Imigrante. 
Já as duas cidades que passaram de risco moderado para baixo são Ibiraçu, na Região Norte, e Piúma, na Região Sul. 
O Mapa de Risco não ficava com uma cidade representada na cor vermelha desde o feriado de 7 de setembro. Na ocasião, estavam nessa classificação de risco apenas São Mateus, no Norte do Estado, e Ibatiba, na Região Sul.
Mapa foi divulgado pelo Governo do Estado
ES volta a ter cidade com risco alto para a Covid-19 Crédito: Divulgação/ Governo do Estado

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